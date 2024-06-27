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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Уфе нашли опасные вещества в воздухе

В Уфе нашли опасные вещества в воздухе

27 июня 2024, 16:19
Фото: 1MI
Серьёзное загрязнение воздуха зафиксировали в столичном микрорайоне Дёма, сообщает башкортостанское управление Гидрометцентра.

Утром среды, 26 июня, на посту наблюдения по улице Минской выявили превышение нормы оксида углерода — концентрация вещества в воздухе оказалась в 2,9 раза больше допустимого значения.

Между тем сообщается, что на остальных постах серьёзных загрязнений не фиксировали.

— Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) по остальным контролируемым загрязняющим веществам не наблюдалось, — гласит сообщение Башгидрометцентра.
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