В Уфе нашли опасные вещества в воздухе

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Утром среды, 26 июня, на посту наблюдения по улице Минской выявили превышение нормы оксида углерода — концентрация вещества в воздухе оказалась в 2,9 раза больше допустимого значения.
Между тем сообщается, что на остальных постах серьёзных загрязнений не фиксировали.
— Превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) по остальным контролируемым загрязняющим веществам не наблюдалось, — гласит сообщение Башгидрометцентра.
Ранее учёные рассказывали, как может измениться погода в регионе в ближайшие 60 лет. Специалисты сделали удивительные выводы.