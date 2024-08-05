mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Нефть Башкирии спасёт жизни людей

Нефть Башкирии спасёт жизни людей

5 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
Уфимский ученый выявил межпредметное взаимодействие своего уникального метода исследования свойств регионального богатства, сообщает Правительство РБ.

Промышленность, природные богатства и забота о человечестве соединились в исследовании уфимского ученого. Профессор Михаил Доломатов из Центра углеродных технологий УГНТУ представил книгу, посвященную разработке лаборатории, способной анализировать сложные вещества, такие как нефть, синтетическое топливо, а также — кровь и нанообъекты. В своей работе «Электронная феноменологическая спектроскопия и её применение» он обобщает многолетний опыт уфимских ученых и подчеркивает, что новое направление основано на открытии ранее неизвестной закономерности, связывающей светопоглощение веществ с их физическими и химическими свойствами.

С помощью этой методики были проведены успешные исследования, направленные на диагностику заболеваний, таких как опухоли головного мозга и цирроз печени, в сотрудничестве с медицинскими учреждениями. Кроме того, метод показал свою эффективность в нефтяной отрасли, позволяя определять продуктивность месторождений и анализировать строение наночастиц.

Доломатов также отметил перспективы применения методики для оценки загрязнения окружающей среды, что позволяет точно выявлять источники загрязняющих веществ. Несмотря на публикации и патенты, внедрение технологии в производство продолжается в рамках Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Читайте также:
Район Башкирии отключают от газаЛопатный рыцарь из Башкирии пошел под судПотоп в Башкирии — последние новости
#Юлия Литвиненко#Общество#Наука#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Россия#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нефть#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Окружающая среда#Заболевания#Загрязнение#УГНТУ#Исследования#Методика#Месторождения#Наночастицы
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44