Нефть Башкирии спасёт жизни людей

Промышленность, природные богатства и забота о человечестве соединились в исследовании уфимского ученого. Профессор Михаил Доломатов из Центра углеродных технологий УГНТУ представил книгу, посвященную разработке лаборатории, способной анализировать сложные вещества, такие как нефть, синтетическое топливо, а также — кровь и нанообъекты. В своей работе «Электронная феноменологическая спектроскопия и её применение» он обобщает многолетний опыт уфимских ученых и подчеркивает, что новое направление основано на открытии ранее неизвестной закономерности, связывающей светопоглощение веществ с их физическими и химическими свойствами.



С помощью этой методики были проведены успешные исследования, направленные на диагностику заболеваний, таких как опухоли головного мозга и цирроз печени, в сотрудничестве с медицинскими учреждениями. Кроме того, метод показал свою эффективность в нефтяной отрасли, позволяя определять продуктивность месторождений и анализировать строение наночастиц.