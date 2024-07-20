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Published Сегодня, 05:52

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Уфимцы жалуются на запах газа по всему городу

«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы

20 июля 2024, 05:52
Фото: 1MI

Уфимцы жалуются на запах газа по всему городу

Жители уфимского микрорайона Сипайлово стали массово жаловаться на неприятную вонь на улице, напоминающую бытовой газ.

По словам горожанина, продолжается это не первый день. Особенно сильно запах ощущается ранним утром.

— В 4:30 утра балкон невозможно открыть уже неделю… Пахнет газом или непонятно какой химией… Дышать невозможно!
— Живу на Бикбая возле «Корсо». Запах газа и ещё непонятно чего часто пахнет. На той неделе вообще сильно пахло газом. На Бикбая и части Гагарина. По ночам между 4-5 утрами вообще сильно пахнет. Просыпаюсь от того что дышать нечем… А ребёнок — астматик, в это время по ночам кашлять начинает особенно сильно.
— Приходится всё закрывать на глухо и включать кондиционер и вытяжку на кухне.
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Ранее Mkset сообщал, что массовые жалобы на странный запах поступали от жителей Черниковки. Ответственные службы взяли множество проб воздуха, но не обнаружили превышения концентрации опасных веществ. С руководителями местных предприятий на всякий случай провели разъяснительную работу о контроле за выбросами.

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#Общество#Экология#Уфа#Башкортостан#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Газ#Загрязнение#Заводы#Запах#Атмосферный воздух#Выброс
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