«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы

Ранее Mkset сообщал, что массовые жалобы на странный запах поступали от жителей Черниковки. Ответственные службы взяли множество проб воздуха, но не обнаружили превышения концентрации опасных веществ. С руководителями местных предприятий на всякий случай провели разъяснительную работу о контроле за выбросами.