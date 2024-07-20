«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
По словам горожанина, продолжается это не первый день. Особенно сильно запах ощущается ранним утром.
— В 4:30 утра балкон невозможно открыть уже неделю… Пахнет газом или непонятно какой химией… Дышать невозможно!
— Живу на Бикбая возле «Корсо». Запах газа и ещё непонятно чего часто пахнет. На той неделе вообще сильно пахло газом. На Бикбая и части Гагарина. По ночам между 4-5 утрами вообще сильно пахнет. Просыпаюсь от того что дышать нечем… А ребёнок — астматик, в это время по ночам кашлять начинает особенно сильно.
— Приходится всё закрывать на глухо и включать кондиционер и вытяжку на кухне.
Ранее Mkset сообщал, что массовые жалобы на странный запах поступали от жителей Черниковки. Ответственные службы взяли множество проб воздуха, но не обнаружили превышения концентрации опасных веществ. С руководителями местных предприятий на всякий случай провели разъяснительную работу о контроле за выбросами.