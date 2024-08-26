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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 17:07

Григорий Панин

Капитан ХК «Салават Юлаев» опозорился в Сети

26 августа 2024, 14:44
Фото: Валерий Шахов / РБК
Григорий Панин
Шквал критики вызвала «невиданная наглость» со стороны хоккеиста — кадры того, что так возмутило подписчиков, спортсмен сам опубликовал на своих ресурсах.

Капитана уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григория Панина раскритиковали за вред экологии. У себя в Telegram-канале капитан команды поделился записью того, как он моет кузов и колёса личного авто в водоёме — судя по всему, после поездки за город.

— Лучшая мойка выглядит вот так! После того, как застряли в грязи, помыли колеса в реке, — сопроводил Панин кадры подписью, видимо, не ожидая негативной реакции.
Видео: Telegram/panin_57

Комментаторы тут же принялись осуждать поступок автора канала и самостоятельно квалифицировали происходящее как нарушение статьи административного кодекса.

— Не загрязняй воду, плиз — воззвал Ильдар К.
— Выезжать на берег водоема и мыть там машину запрещено законом… — указал пользователь Дмитрий.
— Ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, — прим. Mkset). Можно и по пункту 1, и по пункту 4. Понятно, что для Григория совокупный штраф в 3 тысячи — это не деньги, — разъяснил комментатор Ильдар.
— Ну, блин, в деревне все так машины моют, — резюмировал Егор П.

К моменту публикации как-либо реагировать на замечания хоккеист не стал. Впрочем, не все комментарии к посту Панина оказались негативными — некоторое подписчики просто пожелали спортсмену не застрять в водоёме.

В «Салават Юлаев» вернулся легендарный нападающий
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Ранее Mkset сообщал о том, что в хоккейную команду вернулся нападающий Пётр Хохряков. Спортивные журналисты уже успели поделиться инсайдами о предполагаемой зарплате игрока.

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