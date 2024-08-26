Капитан ХК «Салават Юлаев» опозорился в Сети

Капитана уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григория Панина раскритиковали за вред экологии. У себя в Telegram-канале капитан команды поделился записью того, как он моет кузов и колёса личного авто в водоёме — судя по всему, после поездки за город.