Капитан ХК «Салават Юлаев» опозорился в Сети

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Капитана уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григория Панина раскритиковали за вред экологии. У себя в Telegram-канале капитан команды поделился записью того, как он моет кузов и колёса личного авто в водоёме — судя по всему, после поездки за город.
— Лучшая мойка выглядит вот так! После того, как застряли в грязи, помыли колеса в реке, — сопроводил Панин кадры подписью, видимо, не ожидая негативной реакции.
Комментаторы тут же принялись осуждать поступок автора канала и самостоятельно квалифицировали происходящее как нарушение статьи административного кодекса.
— Не загрязняй воду, плиз — воззвал Ильдар К.
— Выезжать на берег водоема и мыть там машину запрещено законом… — указал пользователь Дмитрий.
— Ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, — прим. Mkset). Можно и по пункту 1, и по пункту 4. Понятно, что для Григория совокупный штраф в 3 тысячи — это не деньги, — разъяснил комментатор Ильдар.
— Ну, блин, в деревне все так машины моют, — резюмировал Егор П.
К моменту публикации как-либо реагировать на замечания хоккеист не стал. Впрочем, не все комментарии к посту Панина оказались негативными — некоторое подписчики просто пожелали спортсмену не застрять в водоёме.
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