mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Южные ворота

Выбрать дату
Ноябрь
«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»
13 ноября, 04:00
Октябрь
Уфимцам не разрешили ходить вдоль новой дороги
11 октября, 04:23
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Сентябрь
Долгожданную дорогу открыли в Уфе
30 сентября, 18:59
Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации
23 сентября, 17:28
«Да когда это кончится?!»: уфимцам ответили на главные вопросы
18 сентября, 21:17
Названа дата большой засухи в Уфе
4 сентября, 16:51
Новый ЖК в Уфе займет живописный пейзаж
4 сентября, 16:41
Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю
2 сентября, 17:49
Июнь
В Уфе почти на месяц закроют улицу Мингажева и проспект Салавата Юлаева
27 июня, 13:51
«Южные ворота» Уфы готовы на 65%
Мэр столицы Республики Башкортостан отчитался перед подписчиками по главной городской транспортной стройке.
5 июня, 14:48
Май
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Движение транспорта будет блокировано частично с 6 мая по 1 октября.
3 мая, 11:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика