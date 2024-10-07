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Posted 7 октября, 01:30

Published 7 октября, 01:30

Modified 7 октября, 09:12

Updated 7 октября, 09:12

На повестке у Хабирова: птицы и такси

На повестке у Хабирова: птицы и такси

7 октября 2024, 01:30
Фото: mkset.ru
Сюжет
Птицефабрика
Руководитель региона в понедельник, 7 октября, запланировал еженедельное совещание с подчинёнными в башкортостанском Правительстве — Mkset рассказывает, что собираются обсуждать власти.

Глава Башкирии Радий Хабиров из отпуска сразу явится на совещание с руководителями ведомств, министерств и муниципалитетов. Напомним, руководитель Республики устраивал себе небольшой отдых, однако при этом всё равно принимал участие в прошедшей «оперативке».

Повестка очередного совещания Хабирова с подчинёнными обещает быть разноплановой: от здравоохранения до итогов сезона сбора урожая.

— Начнётся «оперативка» с разбора некоторых резонансных жалоб жителей на чиновников из соцсетей;

— Как отметили в пресс-службе башкортостанского правительства, обсуждать власти также будут обстановку в здравоохранении, ЖКХ, транспортном комплексе и ЧП;

Среди основных вопросов:

— Обеспечение отрасли здравоохранения медицинскими кадрами;

— Итоги сбора урожая, который был осложнён переувлажнением почвы, из-за чего в Республики даже приходилось вводить режим ЧС;

— Ход реализации пилотного проекта по организации службы социального такси в Уфе;

— Перспективы развития предприятия ООО «Союзпромптица».

Не исключено, что Хабиров может прокомментировать арест своего соратника — и. о. вице-премьера Башкортостана Алана Марзаева. Обсудить в ходе совещания могут также наболевшую тему «Южных ворот» города Уфы — часть дорог, строившихся в рамках проекта, открыли 1 октября.

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