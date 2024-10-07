На повестке у Хабирова: птицы и такси

Posted 7 октября, 01:30
Published 7 октября, 01:30
Modified 7 октября, 09:12
Updated 7 октября, 09:12
Глава Башкирии Радий Хабиров из отпуска сразу явится на совещание с руководителями ведомств, министерств и муниципалитетов. Напомним, руководитель Республики устраивал себе небольшой отдых, однако при этом всё равно принимал участие в прошедшей «оперативке».
Повестка очередного совещания Хабирова с подчинёнными обещает быть разноплановой: от здравоохранения до итогов сезона сбора урожая.
— Начнётся «оперативка» с разбора некоторых резонансных жалоб жителей на чиновников из соцсетей;
— Как отметили в пресс-службе башкортостанского правительства, обсуждать власти также будут обстановку в здравоохранении, ЖКХ, транспортном комплексе и ЧП;
Среди основных вопросов:
— Обеспечение отрасли здравоохранения медицинскими кадрами;
— Итоги сбора урожая, который был осложнён переувлажнением почвы, из-за чего в Республики даже приходилось вводить режим ЧС;
— Ход реализации пилотного проекта по организации службы социального такси в Уфе;
— Перспективы развития предприятия ООО «Союзпромптица».
Не исключено, что Хабиров может прокомментировать арест своего соратника — и. о. вице-премьера Башкортостана Алана Марзаева. Обсудить в ходе совещания могут также наболевшую тему «Южных ворот» города Уфы — часть дорог, строившихся в рамках проекта, открыли 1 октября.