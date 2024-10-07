На повестке у Хабирова: птицы и такси

Глава Башкирии Радий Хабиров из отпуска сразу явится на совещание с руководителями ведомств, министерств и муниципалитетов. Напомним, руководитель Республики устраивал себе небольшой отдых, однако при этом всё равно принимал участие в прошедшей «оперативке».