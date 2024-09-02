Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Горожанин ранее посетовал мэрии на жуткие пробки по улице Пугачёва. Как упомянул сам уфимец, на транспортной артерии привычными стали «пробки до самого Нагаево». Напомним, пересечение улиц Пугачёва и Генерала Рыленко в городе обновляют в рамках реализации проекта «Южные ворота». Там власти Уфы задумали создать двухуровневую развязку.
Администрация города упомянула, что подрядчик должен завершить работы на участке от Монумента Дружбы до супермаркета «Лента» и улицы Геофизиков к 31 октября 2024 года. Однако полностью все строительно-монтажные работы получится закончить только к последнему кварталу года.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в очередной раз собираются закрыть движение по Шакшинскому мосту.