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Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю

Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю

2 сентября 2024, 17:49
Фото: 1MI
Администрация башкирской столицы раскрыла дату окончания реконструкции проезжей части, из-за обновления которой в городе образовывались многокилометровые автомобильные заторы.

Горожанин ранее посетовал мэрии на жуткие пробки по улице Пугачёва. Как упомянул сам уфимец, на транспортной артерии привычными стали «пробки до самого Нагаево». Напомним, пересечение улиц Пугачёва и Генерала Рыленко в городе обновляют в рамках реализации проекта «Южные ворота». Там власти Уфы задумали создать двухуровневую развязку.

Администрация города упомянула, что подрядчик должен завершить работы на участке от Монумента Дружбы до супермаркета «Лента» и улицы Геофизиков к 31 октября 2024 года. Однако полностью все строительно-монтажные работы получится закончить только к последнему кварталу года.

Шакшинский мост закрывают в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в очередной раз собираются закрыть движение по Шакшинскому мосту.

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