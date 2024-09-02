Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю

Администрация города упомянула, что подрядчик должен завершить работы на участке от Монумента Дружбы до супермаркета «Лента» и улицы Геофизиков к 31 октября 2024 года. Однако полностью все строительно-монтажные работы получится закончить только к последнему кварталу года.