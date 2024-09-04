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Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

В Уфе назвали дату большой засухи

Названа дата большой засухи в Уфе

4 сентября 2024, 16:51
Фото: мэрия Уфы

В Уфе назвали дату большой засухи

Власти Башкирии и региональной столицы провели выездное совещание на месте строительства «Южных ворот».

Напомним, в рамках проекта строится двухуровневая развязка улиц Пугачёва и генерала Рыленко. Закончить её собираются к 31 октября 2024 года.

Представители уфимской администрации отметили, что при открытии путепровода всё же возникнут «некоторые моменты» с водоснабжением. Власти Уфы договорились с «Уфаводоканалом», что снабжающая организация переключит водопровод 11 сентября. В этот момент подачу воды абонентам временно придётся прекратить.

При этом чиновники отметили, что жильцам домов в близлежащих кварталах организуют подвоз воды, уфимцев дополнительно оповестят о перекрытии водоснабжения. Сразу после этого будет запущена новая ветка водопровода.

Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю
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