Названа дата большой засухи в Уфе

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Напомним, в рамках проекта строится двухуровневая развязка улиц Пугачёва и генерала Рыленко. Закончить её собираются к 31 октября 2024 года.
Представители уфимской администрации отметили, что при открытии путепровода всё же возникнут «некоторые моменты» с водоснабжением. Власти Уфы договорились с «Уфаводоканалом», что снабжающая организация переключит водопровод 11 сентября. В этот момент подачу воды абонентам временно придётся прекратить.
При этом чиновники отметили, что жильцам домов в близлежащих кварталах организуют подвоз воды, уфимцев дополнительно оповестят о перекрытии водоснабжения. Сразу после этого будет запущена новая ветка водопровода.