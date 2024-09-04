Названа дата большой засухи в Уфе

Представители уфимской администрации отметили, что при открытии путепровода всё же возникнут «некоторые моменты» с водоснабжением. Власти Уфы договорились с «Уфаводоканалом», что снабжающая организация переключит водопровод 11 сентября. В этот момент подачу воды абонентам временно придётся прекратить.