«Южные ворота» Уфы готовы на 65%

Амбициозный проект путепровода в Уфе «Южные ворота» оценивается в ₽2,6 млрд. Строительство транспортной развязки приурочили к 450-летию Уфы. Путепровод должен разгрузить въезд/выезд у новых микрорайонов на Юге региональной столицы. Реализация проекта стартовала в 2022 году. Этой весной городские власти оценивали готовность объекта в 50%. Они сетовали на собственников сносимых для стройки объектов, которые не торопились освобождать землю для «Южных ворот».