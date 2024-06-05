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«Южные ворота» Уфы готовы на 65%

«Южные ворота» Уфы готовы на 65%

5 июня 2024, 14:48
Фото: Ратмир Мавлиев
Мэр столицы Республики Башкортостан отчитался перед подписчиками по главной городской транспортной стройке.

Скандальная транспортная развязка «Южные ворота» готова на 65%, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале. Градоначальник оценил, что к концу года проект должен быть завершён.

Амбициозный проект путепровода в Уфе «Южные ворота» оценивается в ₽2,6 млрд. Строительство транспортной развязки приурочили к 450-летию Уфы. Путепровод должен разгрузить въезд/выезд у новых микрорайонов на Юге региональной столицы. Реализация проекта стартовала в 2022 году. Этой весной городские власти оценивали готовность объекта в 50%. Они сетовали на собственников сносимых для стройки объектов, которые не торопились освобождать землю для «Южных ворот».

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Южные ворота#Транспортная развязка
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