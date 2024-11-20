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Выгул собак

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2024
Хатико появился у больницы в Уфе
20 ноября, 12:32
Бизнес подарит Уфе новый парк
Уже скоро завершится обновление территории парка имени Гафури рядом с Госцирком, сообщает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
30 июля, 14:19
ТОП-5 лучших приложений для дрессировки собак по мнению кинологов
25 июля, 13:04
Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки
24 июля, 13:09
В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев
11 апреля, 04:15
В Башкирии ужесточили наказание за выгул собак без намордников
28 марта, 09:17
Уфимка предложила необычный способ пополнения городского бюджета
Комментарий со своим предложением женщина оставила на странице мэра Ратмира Мавлиева в социальных сетях.
6 марта, 06:49
В Башкирии повысят штрафы за выгул собак без намордника
Депутаты Курултая ужесточат наказания за выгул питомцев без поводка и намордника.
4 марта, 06:30
До 4 тысяч рублей заплатят жители Башкирии за нарушение правил выгула собак
Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Курултая, сообщили в пресс-службе регионального Госсобрания.
9 февраля, 09:54
2023
Где в Уфе можно выгуливать собак: мэрия перечислила список мест
В администрации города рассказали, в каких местах Уфы будет официально разрешено выгуливать собак.
21 августа 2023, 15:43

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