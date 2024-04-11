В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Башкирии увеличили размеры штрафов за выгул собак без поводка и намордника. Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
Изменения коснутся ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях. Ранее данный законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты регионального Госсобрания.
Как пояснил спикер Константин Толкачев, с момента введения нормы прошло десять лет и на сегодняшний день прежний штраф — «уже не та сумма, которая может иметь хороший воспитательный эффект».