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В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев

В Башкирии вырастут штрафы за нарушения при выгуле питомцев

11 апреля 2024, 04:15
Фото: 1MI
Выгуливать собак без поводка и намордника станет дороже. Внесение изменений в кодекс об административных правонарушений утвердил глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии увеличили размеры штрафов за выгул собак без поводка и намордника. Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Изменения коснутся ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях. Ранее данный законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты регионального Госсобрания.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, с момента введения нормы прошло десять лет и на сегодняшний день прежний штраф — «уже не та сумма, которая может иметь хороший воспитательный эффект».

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#Общество#Город#Новости Башкирии#Законы / Законопроекты#Собаки#Азамат Нухов#Выгул собак#Штраф
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