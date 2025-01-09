Зима на лапах: чем занять собаку в холода и не дать заскучать

Чтобы игра была максимально безопасной, используйте яркие игрушки, которые легко найти в снегу. Это могут быть мячики или кольца из термопластичной резины, стоимость которых варьируется от 300 до 800 рублей. Они сохраняют гибкость даже на морозе и устойчивы к укусам.