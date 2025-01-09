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Posted 9 января, 08:00

Published 9 января, 08:00

Modified 9 января, 08:00

Updated 9 января, 08:00

Зима на лапах: чем занять собаку в холода и не дать заскучать

Зима на лапах: чем занять собаку в холода и не дать заскучать

9 января 2025, 08:00
Фото: Изображение Midjourney. Зима на лапах: чем занять собаку в холода и не дать заскучать
Зима — не повод для скуки ни для собак, ни для их хозяев. Мороз и снег могут стать отличным поводом для новых приключений и укрепления связи с питомцем. Какие развлечения принесут радость, тепло и не ударят по бюджету?

Холодное время года может превратить ежедневные прогулки в рутину, но есть масса способов разнообразить времяпрепровождение и подарить собаке новые эмоции.

Домашние лакомства для четвероногих

Домашняя выпечка становится популярной не только среди людей, но и для их питомцев. Приготовление лакомств своими руками — это возможность порадовать собаку полезной вкуснятиной.

— Выпечка для собак — это отличный способ проявить заботу, особенно если выбрать рецепты без вредных добавок, — советуют эксперты Daily Paw.

Попробуйте смешать овсяную муку, яйцо и ложку арахисового масла (без сахара и соли). Сформируйте небольшие печенья и запеките их в духовке при 180 градусах 15–20 минут. Стоимость ингредиентов минимальна — около 150 рублей, а радость в глазах собаки бесценна.

Для более опытных «пекарей» подойдут сложные рецепты, например, праздничные торты для собак с использованием тыквенного пюре и моркови. Украсьте лакомство нежирным йогуртом — это не только красиво, но и полезно.

Игры в снегу

Снежные прогулки — один из самых доступных и веселых способов провести время с питомцем. Бегать за снежками, искать спрятанные игрушки или просто кататься по снегу — все это стимулирует активность и дарит заряд энергии.

Чтобы игра была максимально безопасной, используйте яркие игрушки, которые легко найти в снегу. Это могут быть мячики или кольца из термопластичной резины, стоимость которых варьируется от 300 до 800 рублей. Они сохраняют гибкость даже на морозе и устойчивы к укусам.

Не забывайте о температурном режиме: если на улице ниже -15 градусов, прогулку стоит сократить до 10–15 минут, особенно для мелких пород. После активных игр обязательно осмотрите лапы собаки на наличие льда или раздражения, а лучше заранее обработайте их защитным воском или наденьте ботинки.

Игры в снегу
Игры в снегу. Фото: Изображение Midjourney

Гонки в домашних условиях

Если погода не позволяет выйти на улицу, устройте импровизированный курс аджилити прямо в квартире. Из стульев можно сделать туннель, а подушки использовать как барьеры. Такая игра не только займет собаку, но и поможет поддерживать ее физическую форму.

— Домашние полосы препятствий отлично подходят для собак любых пород, они стимулируют умственную активность и помогают сбрасывать лишнюю энергию, — подчеркивают эксперты Daily Paw.

Для начала используйте простые препятствия, чтобы собака не теряла интереса. Постепенно усложняйте маршрут, добавляя повороты или повышая высоту барьеров. Стоимость таких игр минимальна, ведь большинство материалов найдется дома. А в качестве поощрения используйте мелкие лакомства, которые обойдутся вам в 100–200 рублей за упаковку.

Уроки обоняния

Обонятельные игры — ещё один способ занять питомца в помещении. Для этого достаточно взять старое одеяло, спрятать в складках немного лакомств и предложить собаке их найти. Начинайте с простых задач, постепенно усложняя условия.

Если вам хочется попробовать что-то более сложное, приобретите нюхательный коврик, цены на который начинаются от 700 рублей. Это устройство не только стимулирует обоняние, но и помогает справляться с тревожностью у собак, оставшихся одних дома.

Тепло и уют
Тепло и уют. Фото: 1MI

Творчество и рукоделие

Холодные зимние вечера — отличное время для творчества. Сделайте игрушки для собаки своими руками. Самый простой вариант — игрушка из старой футболки. Нарежьте её на полоски, сплетите в косичку и завяжите узел. Такая игрушка подойдёт для собак, любящих жевать.

Если же вы хотите сделать что-то более сложное, попробуйте шитьё. Например, мягкие кости из флиса или полотенца. Это не только увлекательное занятие, но и экономия: стоимость материалов составит не более 300 рублей.

Тепло и уют

Зимний вечер может стать отличным поводом устроить киновечер. Включите любимый фильм, укутайтесь в плед, и позвольте собаке расположиться рядом. Такие моменты создают ощущение уюта и укрепляют эмоциональную связь.

Подберите фильмы с участием животных, такие как «Хатико» или «101 далматинец». Это поднимет настроение и вам, и вашему четвероногому другу.

Привыкаем к ботинкам

Собачья обувь зимой — не каприз, а необходимость. Она защищает лапы от соли, реагентов и мороза. Чтобы питомец привык к ботинкам, начните с нескольких минут в день, постепенно увеличивая время.

— Приучение к обуви требует терпения, но это важно для здоровья собаки, — поясняет ветеринар. Хорошие ботинки обойдутся в 1500–2000 рублей, но это долгосрочная инвестиция.

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