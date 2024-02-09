До 4 тысяч рублей заплатят жители Башкирии за нарушение правил выгула собак

В Башкирии размер штрафа за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника могут увеличить до четырех тысяч рублей. Так, сумма минимального штрафа может вырасти в четыре раза — с 500 до 2 тысяч рублей, максимального в два раза — с 2 до 4 тысяч рублей. Исключением станут комнатные декоративные породы четвероногих питомцев.