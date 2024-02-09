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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Штраф за выгул собак без намордника в Башкирии может вырасти до 4 тыс. рублей

До 4 тысяч рублей заплатят жители Башкирии за нарушение правил выгула собак

9 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI

Штраф за выгул собак без намордника в Башкирии может вырасти до 4 тыс. рублей

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Курултая, сообщили в пресс-службе регионального Госсобрания.

В Башкирии размер штрафа за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника могут увеличить до четырех тысяч рублей. Так, сумма минимального штрафа может вырасти в четыре раза — с 500 до 2 тысяч рублей, максимального в два раза — с 2 до 4 тысяч рублей. Исключением станут комнатные декоративные породы четвероногих питомцев.

Отмечается, что данный законопроект был одобрен на заседании комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам.

— За поведение домашнего животного отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Кроме того, поводок уберегает животное от попадания под машину и других неприятностей, — сказал председатель регионального Госсобрания Константин Толкачев.
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#Общество#Новости Башкирии#Собаки#Азамат Нухов#Выгул собак#Курултай
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