Уфимка предложила необычный способ пополнения городского бюджета

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Жительница Уфы призвала мэрию штрафовать владельцев собак, которые не убирают за ними отходы. По её мнению, данные штрафы могут стать «прекрасной жилой для дополнения бюджета».
— Сейчас практически в каждом дворе есть камеры, пару видео в нужные инстанции и все, — пишет Юлия П.
Уфимка считает, что нерадивых хозяев «по улицам ходить уже невозможно». В свою очередь, штрафы за отказ убирать за своими питомцами, как считает женщина, смогут изменить ситуацию.
Напомним, ранее депутаты регионального парламента приняли в первом чтении закон о повышении суммы штрафов за за выгул крупных собак без поводка и намордника. Так, сумма штрафа может вырасти до четырех тысяч рублей.