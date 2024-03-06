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Published Сегодня, 06:49

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Жительница Уфы предложила властям штрафовать владельцев собак

Уфимка предложила необычный способ пополнения городского бюджета

6 марта 2024, 06:49
Фото: 1MI

Жительница Уфы предложила властям штрафовать владельцев собак

Комментарий со своим предложением женщина оставила на странице мэра Ратмира Мавлиева в социальных сетях.

Жительница Уфы призвала мэрию штрафовать владельцев собак, которые не убирают за ними отходы. По её мнению, данные штрафы могут стать «прекрасной жилой для дополнения бюджета».

— Сейчас практически в каждом дворе есть камеры, пару видео в нужные инстанции и все, — пишет Юлия П.

Уфимка считает, что нерадивых хозяев «по улицам ходить уже невозможно». В свою очередь, штрафы за отказ убирать за своими питомцами, как считает женщина, смогут изменить ситуацию.

Напомним, ранее депутаты регионального парламента приняли в первом чтении закон о повышении суммы штрафов за за выгул крупных собак без поводка и намордника. Так, сумма штрафа может вырасти до четырех тысяч рублей.

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#Общество#Город#Бюджет#Мэрия#Собаки#Азамат Нухов#Выгул собак
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