В Башкирии повысят штрафы за выгул собак без намордника

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Башкирии повысят штрафы за выгул крупных собак без поводка и намордника. Соответствующий закон приняли в первом чтении депутаты региона.
Напомним, на сегодняшний день наказание за правонарушение представляет из себя штраф от 500 до 2000 рублей. По инициативе народных избранников эта сумма будет составлять от 2000 до 4000 рублей.
Как пояснил спикер Константин Толкачев, с момента введения нормы прошло десять лет и на сегодняшний день прежний штраф — «уже не та сумма, которая может иметь хороший воспитательный эффект».
«За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага», — высказался Толкачев.