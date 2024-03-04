В Башкирии повысят штрафы за выгул собак без намордника

«За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага», — высказался Толкачев.