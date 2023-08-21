Где в Уфе можно выгуливать собак: мэрия перечислила список мест

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В список мест, где уфимцы смогу легально прогуливаться со своими питомцами, вошли:
Парки: Ивана Якутова, Нефтехимиков, «Первомайский».
Улицы: Архитектора Калимуллина 1; Валерия Лесунова, 10/1; Набережная, 45; Проспект Октября, 106/3; Блюхера, 1, а также участок тропы «Уфимские липы» вблизи дома №2 по улице Парковая.
Помимо этого, в список входят и частные участки.
Районным администрациям поручено обустроить места для выгула и снабдить их всем необходимым на выделенные финансовым управлением средства.