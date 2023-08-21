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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Где в Уфе можно выгуливать собак: мэрия перечислила список мест

Где в Уфе можно выгуливать собак: мэрия перечислила список мест

21 августа 2023, 15:43
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
В администрации города рассказали, в каких местах Уфы будет официально разрешено выгуливать собак.

В список мест, где уфимцы смогу легально прогуливаться со своими питомцами, вошли:

Парки: Ивана Якутова, Нефтехимиков, «Первомайский».

Улицы: Архитектора Калимуллина 1; Валерия Лесунова, 10/1; Набережная, 45; Проспект Октября, 106/3; Блюхера, 1, а также участок тропы «Уфимские липы» вблизи дома №2 по улице Парковая.

Помимо этого, в список входят и частные участки.

Районным администрациям поручено обустроить места для выгула и снабдить их всем необходимым на выделенные финансовым управлением средства.

#Анна Савельева#Уфа#Выгул собак#Парки#Новости Уфы#Новости Башкирии
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