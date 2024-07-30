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В Уфе к 450-летию столицы обновляют парк

В Уфе к 450-летию столицы обновляют парк

30 июля 2024, 14:19
Фото: tg: Сергей Плотников
Уже скоро завершится обновление территории парка им. Гафури рядом с Госцирком, сообщает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

В последние месяцы парк им. Гафури переживает масштабные преобразования, и готовность объекта уже превышает 90%.

— Это не просто косметический ремонт — это создание комфортного пространства для отдыха и досуга жителей и гостей города, — сообщают в ведомстве.

В данный момент на финишной прямой находятся работы по укладке тротуарной плитки, а также обустройству современных детских игровых площадок.

Фото: tg: Сергей Плотников

Особое внимание уделяется созданию зон для активного отдыха. Установка скамеек завершится в ближайшие дни, что позволит горожанам насладиться свежим воздухом и красотой обновленного парка. Кроме того, полностью готова специальная площадка для выгула собак.

Важно отметить, что благоустройство этой части парка стало возможным благодаря инициативе местных предпринимателей, которые решили сделать такой ценный подарок уфимцам в честь значимой даты — 450-летия столицы.

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