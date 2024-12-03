Почему ваша собака не такая стойкая к холоду, как вам кажется: советы кинолога

Как и в жаркое время года, зимой собаку нельзя оставлять в закрытой машине. Мороз быстро охладит салон, и ваш питомец может переохладиться. Это не менее опасно, чем оставлять собаку в перегретой машине летом. Поэтому всегда берите питомца с собой, если вы планируете выйти из машины, даже на короткое время.