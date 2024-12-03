Почему ваша собака не такая стойкая к холоду, как вам кажется: советы кинолога

Posted 3 декабря, 11:21
Published 3 декабря, 11:21
Modified 3 декабря, 11:23
Updated 3 декабря, 11:23
Не стоит думать, что собаки, обладающие шерстью, легко переносят зимние холода. Как отмечает Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, «не стоит полагаться на то, что собаки покрыты шерстью и поэтому они не мерзнут». Даже самые пушистые питомцы могут чувствовать дискомфорт на морозе, особенно если они привыкли к теплому домашнему климату.
Холодная погода не означает, что прогулки с питомцем должны быть сокращены или отменены. Важно правильно подойти к организации зимних выгуливаний. Чтобы защитить своего питомца от холода, рекомендуется немного скорректировать время прогулок. Выходите на улицу позже утром или днем, когда температура чуть выше, а вечерние прогулки можно сокращать до 10-15 минут. Такая тактика поможет избежать переохлаждения.
— Даже в сильный мороз отменять прогулки нельзя. Важно лишь соблюдать умеренность и выбирать оптимальное время для прогулок, чтобы питомец мог наслаждаться свежим воздухом без вреда для здоровья, — советует эксперт.
Для некоторых пород собак зима может стать настоящим испытанием. Особенно это касается маленьких декоративных пород, таких как чихуахуа или слюги, а также собак с короткой шерстью. Для таких питомцев специально разрабатываются зимние костюмы и обувь, которые защищают их от холода. Особенно это важно для пожилых собак и щенков, которые гораздо более чувствительны к низким температурам.
— Взрослые, активные питомцы реже мерзнут на улице, однако даже для них стоит следить за состоянием здоровья и вовремя реагировать на признаки переохлаждения. Если у вашей собаки есть заболевания, связанные с суставами или опорно-двигательным аппаратом, мороз может спровоцировать обострение симптомов, — подчеркивает кинолог.
Как и в жаркое время года, зимой собаку нельзя оставлять в закрытой машине. Мороз быстро охладит салон, и ваш питомец может переохладиться. Это не менее опасно, чем оставлять собаку в перегретой машине летом. Поэтому всегда берите питомца с собой, если вы планируете выйти из машины, даже на короткое время.
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