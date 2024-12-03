mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 11:21

Published 3 декабря, 11:21

Modified 3 декабря, 11:23

Updated 3 декабря, 11:23

Почему ваша собака не такая стойкая к холоду, как вам кажется: советы кинолога

Почему ваша собака не такая стойкая к холоду, как вам кажется: советы кинолога

3 декабря 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney. Почему ваша собака не такая стойкая к холоду, как вам кажется: советы кинолога
Зима — это не только испытание для людей, но и для наших пушистых друзей. Снижение температуры, морозный ветер и снег — все эти факторы могут оказывать негативное влияние на здоровье собаки. Собаки, как и люди, нуждаются в защите от холода. Как сделать так, чтобы зимние прогулки приносили радость?

Не стоит думать, что собаки, обладающие шерстью, легко переносят зимние холода. Как отмечает Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, «не стоит полагаться на то, что собаки покрыты шерстью и поэтому они не мерзнут». Даже самые пушистые питомцы могут чувствовать дискомфорт на морозе, особенно если они привыкли к теплому домашнему климату.

Как организовать прогулки с собакой зимой?

Холодная погода не означает, что прогулки с питомцем должны быть сокращены или отменены. Важно правильно подойти к организации зимних выгуливаний. Чтобы защитить своего питомца от холода, рекомендуется немного скорректировать время прогулок. Выходите на улицу позже утром или днем, когда температура чуть выше, а вечерние прогулки можно сокращать до 10-15 минут. Такая тактика поможет избежать переохлаждения.

— Даже в сильный мороз отменять прогулки нельзя. Важно лишь соблюдать умеренность и выбирать оптимальное время для прогулок, чтобы питомец мог наслаждаться свежим воздухом без вреда для здоровья, — советует эксперт.
Как организовать прогулки с собакой зимой?Как организовать прогулки с собакой зимой?
Как организовать прогулки с собакой зимой?. Фото: Изображение Midjourney

Одежда и обувь для собак: защита от мороза

Для некоторых пород собак зима может стать настоящим испытанием. Особенно это касается маленьких декоративных пород, таких как чихуахуа или слюги, а также собак с короткой шерстью. Для таких питомцев специально разрабатываются зимние костюмы и обувь, которые защищают их от холода. Особенно это важно для пожилых собак и щенков, которые гораздо более чувствительны к низким температурам.

— Взрослые, активные питомцы реже мерзнут на улице, однако даже для них стоит следить за состоянием здоровья и вовремя реагировать на признаки переохлаждения. Если у вашей собаки есть заболевания, связанные с суставами или опорно-двигательным аппаратом, мороз может спровоцировать обострение симптомов, — подчеркивает кинолог.

Не оставляйте собаку в машине зимой

Как и в жаркое время года, зимой собаку нельзя оставлять в закрытой машине. Мороз быстро охладит салон, и ваш питомец может переохладиться. Это не менее опасно, чем оставлять собаку в перегретой машине летом. Поэтому всегда берите питомца с собой, если вы планируете выйти из машины, даже на короткое время.

Ранее эксперты рассказали, как собрать косметичку для собаки.

Встреча с фантомом: почему собака лает на свое отражение?
Узнать подробнее
Читайте также:
Коварная осень охотится на собак: кинологи рассказали, чем чаще всего болеют питомцыМиф или правда: действительно ли дворняги крепче чистокровных собак?Бархатная шерсть и здоровые лапы: собираем косметичку для собаки
#Ольга Харина#Собаки#Зима#Выгул собак#Живая природа#Собака#Все материалы авторов#Кинологи#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика