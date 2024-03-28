В Башкирии ужесточили наказание за выгул собак без намордников

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Депутаты регионального Госсобрания одобрили в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. Изменения коснутся ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях.
Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
Как пояснил спикер Константин Толкачев, с момента введения нормы прошло десять лет и на сегодняшний день прежний штраф — «уже не та сумма, которая может иметь хороший воспитательный эффект».
«За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага», — сказал Толкачев.