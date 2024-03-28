mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника

В Башкирии ужесточили наказание за выгул собак без намордников

28 марта 2024, 09:17
Фото: 1MI

В Башкирии приняли закон об увеличении штрафов за выгул собак без намордника

Размер минимального штрафа в соответствии с законом увеличится в 4 раза.

Депутаты регионального Госсобрания одобрили в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. Изменения коснутся ч. 1 ст. 13.7 республиканского кодекса об административных правонарушениях.

Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, с момента введения нормы прошло десять лет и на сегодняшний день прежний штраф — «уже не та сумма, которая может иметь хороший воспитательный эффект».

«За поведение питомца отвечает его владелец. Так что в случае нападения собаки на человека для ее хозяина может наступить даже уголовная ответственность. Принятие закона будет стимулировать владельцев собак соблюдать правила их выгула, в том числе для их собственного блага», — сказал Толкачев.
#Общество#Депутаты#Закон#Собаки#Азамат Нухов#Выгул собак#Курултай
Подпишитесь
Жители 100-летнего дома в Уфе остались без канализации
Сегодня, 07:40
Наказание за 20 миллионов в Кумертау
Сегодня, 05:36
В Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человек
Вчера, 15:27
Стало известно место мэра Уфы в рейтинге коллег среди других городов
Сегодня, 05:06
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
Вчера, 15:46
Заработная плата хоккеиста «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев
Сегодня, 04:39
"