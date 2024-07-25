ТОП-5 лучших приложений для дрессировки собак по мнению кинологов

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Дрессировка собаки может показаться сложной задачей, особенно если ваш пушистый друг обладает неиссякаемой энергией и склонностью жевать все подряд. Но не бойтесь! В век смартфонов помощь находится всего в одном касании. Мы нашли лучшие приложения для дрессировки собак, которые помогут вам превратить вашего пушистого торнадо в хорошо воспитанного щенка. По мнению 15 экспертов, это лучшие из лучших приложений для дрессировки собак. Наш список состоит из самых рекомендуемых приложений в их обзорах.
Впечатляющее полнофункциональное приложение с более чем 100 тренировочными упражнениями и встроенным кликером. Обучение начинается с быстрого опроса, чтобы Dogo мог персонализировать вашу программу обучения в соответствии с вашими конкретными потребностями.
— Все программы адаптированы и курируются профессиональными тренерами и ветеринарами, а владельцы собак могут делиться видео с другими владельцами собак для получения уникального опыта; есть даже видеообследование, которое вы можете отправить для оценки результатов вашей собаки, — говорится в обзоре PetKeen.
Пример использования: владелец собаки может выбрать курс приучения к горшку или базовой послушности, следовать текстовым и видеоурокам, а затем отправить видеоэкзамен. Дрессировщики Dogo изучат его и дадут подробный отзыв в течение 12 часов.
Puppr, возможно, самое известное приложение. Оно использует метод дрессировки кликером и предлагает более 70 уроков от знаменитого дрессировщика собак Сары Карсон.
— Puppr помогает упростить дрессировку собак дома, предлагая простые видеоинструкции, — отмечают эксперты Chewy
Пример использования: Приложение включает уроки основным командам, трюкам и даже цирковым номерам. Базовые курсы бесплатны, а для доступа к продвинутым потребуется подписка за 12,99 долларов в месяц.
Приложение предлагает обширную библиотеку видео, разработанных для превращения вашей невоспитанной собаки в любимого компаньона. Приложение охватывает все — от обучения послушанию до прекращения агрессии.
— Pupford предлагает фантастические ресурсы для обучения, такие как руководства, встроенный кликер и трекер прогресса, — говорит My Dog is a Robot.
Пример использования: Пользователи могут воспользоваться курсами, такими как язык тела собаки, первая помощь и спорт с собаками. Видеоуроки сопровождаются текстовыми инструкциями и трекером прогресса.
Ежедневный трекер активности, помощник по дрессировке собак, журнал и дневник в одном приложении. Оно упрощает отслеживание всех важных данных о вашей собаке.
— Doggy Time — отличное приложение для занятых владельцев собак, — утверждает Android Ally.
Пример использования: Приложение позволяет отслеживать здоровье и ежедневные привычки вашей собаки, а также включает различные упражнения для дрессировки.