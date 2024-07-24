Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки

Что касается ошейника для головы: он надевается на морду и шею и немного напоминает недоуздок или уздечку для лошади. Ношение такого механизма может быть проблематичным, так как большинство собак терпеть не могут носить что-либо на морде, и существует угроза травмирования лица и шеи. Обычно подобную конструкции используют для сильных особей, которые все еще учатся ходить на поводке. Подобный вариант рассматривается достаточно редко и вовсе не одобряется многими ведущими собаководами.