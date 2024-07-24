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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки

Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки

24 июля 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки
Вы только что завели собаку или являетесь опытным собаководом, но всё ещё не знаете, что лучше: шлейка или ошейник? Что будет комфортнее и безопаснее для вашего любимца? Мы разобрали все плюсы и минусы, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Амуниция, такие как ошейники и шлейки, является одним из первых предметов, который приобретают для своего питомца. Она необходима для крепления идентификационных бирок и обеспечения дополнительного контроля над питомцем. Однако шлейка, в большинстве случаев, является предпочтительным и безопасным выбором для прогулок на поводке. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, предлагаем обзор информации о покупке и советы по этой теме.

Плоские ошейники

«Обычный» ошейник, который покупает большинство, называется плоским. Это полоска нейлона, кожи или пластика с пряжкой и металлическим кольцом, к которым можно прикрепить идентификационную бирку и поводок. Этот вариант является недорогим, его просто найти, легко отрегулировать, и они подходят для большинства собак.

Но стоит учитывать, что этот выбор может подвергать риску травм шеи и другим проблем со здоровьем, в том числе:

  • Гипотиреоз;
  • Проблемы с ушами и глазами;
  • Проблемы с поведением, вызванные болью или другими физическими повреждениями.
Мартингейл, который иногда называют ошейником с ограниченным скольжением, может быть лучшим вариантом для некоторых собакМартингейл, который иногда называют ошейником с ограниченным скольжением, может быть лучшим вариантом для некоторых собак
Мартингейл, который иногда называют ошейником с ограниченным скольжением, может быть лучшим вариантом для некоторых собак
Фото: Изображение Midjourney

Ошейники с мартингейлом/ограниченным скольжением

Испуганные или запаниковавшие животные могут довольно легко выскользнуть из классического ошейника во время прогулки на поводке. У некоторых пород, таких как борзые и другие гончие, шея больше головы. Для такого строения тела подобный выбор является небезопасным. Мартингейл, который иногда называют ошейником с ограниченным скольжением, может быть лучшим вариантом для таких собак.

Этого приспособление укорачивает и затягивает приспособление, но только до такой степени, чтобы оно плотно прилегало к шее, и четвероногий друг не задохнулся. Следует соблюдать осторожность и при закреплении поводка на амуниции.

Шлейки и ошейники для головы

Большинство владельцев отдаёт предпочтение шлейке, когда дело касается прогулки на поводке. Шлейка застегивается на теле и имеет зажим для поводка на груди, спине или на обеих сторонах. Это отличный инструмент для обучения прогулки на свободном поводке, поскольку оказывает намного меньше давления на шею и позвоночник.

— Шлейки охватывают грудь, плечи и верхнюю часть спины собаки, что распределяет давление по большей площади, чем ошейник, что дает вам лучший контроль над вашей собакой, — говорит Карли Фокс, DVM, штатный врач Медицинского центра для животных в Нью-Йорке.

Что касается ошейника для головы: он надевается на морду и шею и немного напоминает недоуздок или уздечку для лошади. Ношение такого механизма может быть проблематичным, так как большинство собак терпеть не могут носить что-либо на морде, и существует угроза травмирования лица и шеи. Обычно подобную конструкции используют для сильных особей, которые все еще учатся ходить на поводке. Подобный вариант рассматривается достаточно редко и вовсе не одобряется многими ведущими собаководами.

Собака на прогулкеСобака на прогулке
Собака на прогулке
Фото: Изображение Midjourney

Ошейники, которых следует избегать

Есть несколько снаряжений, которых стороняться все добросовестные хозяева:

  • Удавочная цепь — это металлическая цепь, предназначеная для постоянного затягивания на шее. Это действие может быстро привести к боли, травме или фактическому удушению.
  • Ошейники с зубцами функционируют аналогично удавкам, за исключением того, что они содержат металлические шипы с внутренней стороны, которые впиваются в шею и «пережимают» ее, если она натягивает поводок.
  • Электрошоковые ошейники представляют собой устройства, которые подключаются к портативному передатчику/пульту дистанционного управления. Это даёт возможность воздействовать на питомца электрическим током различной силы. В нескольких странах уже введен запрет на этот прибор.

Все три варианта могут вызывать боль, запугивание и страх. Подобные инструменты существенно снижает истинную способность животного к обучению. Они не дают ему сделать выбор и решить проблемы, учит сдаваться и может усугубить проблемы с поведением и привести к более агрессивному и пугливому состоянию.

— Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубят проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем кроме лени хозяев не обосновано, — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Не забудьте прикрепить идентификационный жетонНе забудьте прикрепить идентификационный жетон
Не забудьте прикрепить идентификационный жетон
Фото: Изображение Midjourney

Не забудьте прикрепить идентификационный жетон

Даже самым ответственным опекунам своих любимцев возможно придется столкнуться с ужасной ситуацией, когда потеряется собака. В наши дни многие выбирают внедрение микрочипов, и это полезное нововведение, но всё-таки у большинства людей владельцев нет сканера микрочипа. У вашего четвероногого друга гораздо больше шансов быстро вернуться к вам домой, если на нем надет ошейник.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Собаки#Выгул собак#Собака#КЦ
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