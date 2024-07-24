Шлейка или ошейник: что лучше выбрать для собаки

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Амуниция, такие как ошейники и шлейки, является одним из первых предметов, который приобретают для своего питомца. Она необходима для крепления идентификационных бирок и обеспечения дополнительного контроля над питомцем. Однако шлейка, в большинстве случаев, является предпочтительным и безопасным выбором для прогулок на поводке. Если вы не уверены, какой вариант выбрать, предлагаем обзор информации о покупке и советы по этой теме.
«Обычный» ошейник, который покупает большинство, называется плоским. Это полоска нейлона, кожи или пластика с пряжкой и металлическим кольцом, к которым можно прикрепить идентификационную бирку и поводок. Этот вариант является недорогим, его просто найти, легко отрегулировать, и они подходят для большинства собак.
Но стоит учитывать, что этот выбор может подвергать риску травм шеи и другим проблем со здоровьем, в том числе:
Испуганные или запаниковавшие животные могут довольно легко выскользнуть из классического ошейника во время прогулки на поводке. У некоторых пород, таких как борзые и другие гончие, шея больше головы. Для такого строения тела подобный выбор является небезопасным. Мартингейл, который иногда называют ошейником с ограниченным скольжением, может быть лучшим вариантом для таких собак.
Этого приспособление укорачивает и затягивает приспособление, но только до такой степени, чтобы оно плотно прилегало к шее, и четвероногий друг не задохнулся. Следует соблюдать осторожность и при закреплении поводка на амуниции.
Большинство владельцев отдаёт предпочтение шлейке, когда дело касается прогулки на поводке. Шлейка застегивается на теле и имеет зажим для поводка на груди, спине или на обеих сторонах. Это отличный инструмент для обучения прогулки на свободном поводке, поскольку оказывает намного меньше давления на шею и позвоночник.
— Шлейки охватывают грудь, плечи и верхнюю часть спины собаки, что распределяет давление по большей площади, чем ошейник, что дает вам лучший контроль над вашей собакой, — говорит Карли Фокс, DVM, штатный врач Медицинского центра для животных в Нью-Йорке.
Что касается ошейника для головы: он надевается на морду и шею и немного напоминает недоуздок или уздечку для лошади. Ношение такого механизма может быть проблематичным, так как большинство собак терпеть не могут носить что-либо на морде, и существует угроза травмирования лица и шеи. Обычно подобную конструкции используют для сильных особей, которые все еще учатся ходить на поводке. Подобный вариант рассматривается достаточно редко и вовсе не одобряется многими ведущими собаководами.
Есть несколько снаряжений, которых стороняться все добросовестные хозяева:
Все три варианта могут вызывать боль, запугивание и страх. Подобные инструменты существенно снижает истинную способность животного к обучению. Они не дают ему сделать выбор и решить проблемы, учит сдаваться и может усугубить проблемы с поведением и привести к более агрессивному и пугливому состоянию.
— Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубят проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем кроме лени хозяев не обосновано, — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Даже самым ответственным опекунам своих любимцев возможно придется столкнуться с ужасной ситуацией, когда потеряется собака. В наши дни многие выбирают внедрение микрочипов, и это полезное нововведение, но всё-таки у большинства людей владельцев нет сканера микрочипа. У вашего четвероногого друга гораздо больше шансов быстро вернуться к вам домой, если на нем надет ошейник.