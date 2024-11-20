Хатико появился у больницы в Уфе

Posted 20 ноября, 12:32
Published 20 ноября, 12:32
Modified 20 ноября, 12:40
Updated 20 ноября, 12:40
Уфимка Елена Кузьмина стала свидетелем невероятной преданности, когда обнаружила пса, который, словно настоящий герой, бесконечно ждал своего хозяина у клиники БГМУ на улице Шафиева.
История этой собачьей любви началась около трех недель назад, когда 28-летний уфимец впервые попал в больницу с инсультом. В то время как его жизнь находилась под угрозой, верный пес по имени Дик не оставил надежды увидеть своего хозяина, упорно дожидаясь его выхода из стен клиники.
Как рассказали волонтеры, о том, чтобы Дик смог вернуться к своему хозяину, пока речь не идет. Долгий путь к выздоровлению его друга оставит Дика без заботы и внимания, которых он так заслуживает.
Местная жительница, рассказавшая об «уфимском хатико», отметила что Дик — это не просто добродушный пес, но настоящий носитель тепла и спокойствия. У него сердце, полное любви, и опытному заботливому хозяину он готов подарить все свои лучшие качества.
Однако судьба оказывается к Дику не особо благосклонной: он перенес энтерит и остался не кастрирован. Теперь пушистик столкнулся с новой проблемой: волонтеры ищут тех, кто сможет приютить четвероногого друга, пока его хозяин будет проходить реабилитацию.