Хатико появился у больницы в Уфе

История этой собачьей любви началась около трех недель назад, когда 28-летний уфимец впервые попал в больницу с инсультом. В то время как его жизнь находилась под угрозой, верный пес по имени Дик не оставил надежды увидеть своего хозяина, упорно дожидаясь его выхода из стен клиники.