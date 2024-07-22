Жители Уфы получат долгожданные тротуары

Новая пешеходная зона будет проходить по улице Зои Космодемьянской от Малой Заречной до школы №34, а также по улице Кооперативной от Оренбургского тракта до улицы Зои Космодемьянской. Проект реализуется в рамках городской программы по обновлению тротуаров и пешеходных дорожек.