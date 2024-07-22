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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 08:36

Жители Уфы получат долгожданные тротуары

Жители Уфы получат долгожданные тротуары

22 июля 2024, 05:28
Фото: Соцсети
Жители микрорайона «Кооперативная Поляна» скоро смогут забыть о прогулках по обочине дороги, сообщает администрация Кировского района Уфы.

По поручению мэра Уфы Ратмира Мавлиева в микрорайоне активно обустраивается пешеходная зона.

Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов лично проверил ход работ и встретился с жительницей микрорайона Еленой Ахмадеевой, которая выразила благодарность за столь долгожданный проект.

— В оживленном микрорайоне, где никогда ранее не было тротуаров, мы с нуля прокладываем пешеходную зону. Конечно, в процессе работы встречаются нюансы, — отметил глава района.

Новая пешеходная зона будет проходить по улице Зои Космодемьянской от Малой Заречной до школы №34, а также по улице Кооперативной от Оренбургского тракта до улицы Зои Космодемьянской. Проект реализуется в рамках городской программы по обновлению тротуаров и пешеходных дорожек.

Фото: Соцсети
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Тротуары
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