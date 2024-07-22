Жители Уфы получат долгожданные тротуары

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По поручению мэра Уфы Ратмира Мавлиева в микрорайоне активно обустраивается пешеходная зона.
Глава Кировского района Илвир Нурдавлятов лично проверил ход работ и встретился с жительницей микрорайона Еленой Ахмадеевой, которая выразила благодарность за столь долгожданный проект.
— В оживленном микрорайоне, где никогда ранее не было тротуаров, мы с нуля прокладываем пешеходную зону. Конечно, в процессе работы встречаются нюансы, — отметил глава района.
Новая пешеходная зона будет проходить по улице Зои Космодемьянской от Малой Заречной до школы №34, а также по улице Кооперативной от Оренбургского тракта до улицы Зои Космодемьянской. Проект реализуется в рамках городской программы по обновлению тротуаров и пешеходных дорожек.