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Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров

Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров

13 июля 2024, 11:38
Фото: tg: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев огласил результаты утреннего объезда, выявив кучу замечаний по организации работы в рамках реконструкции тротуаров города, сообщает мэр Уфы в своих социальных сетях.

По словам главы города, качество проводимых работ по реконструкции тротуаров оставляет желать лучшего. Подрядным организациям были выданы предписания на немедленное устранение всех выявленных недочетов.

В ближайшее время планируется повторное проведение контрольных проверок для тщательного контроля за исправлением выявленных недочетов. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что администрация города будет внимательно следить за ходом работ и требовать выполнения всех норм и стандартов при реконструкции тротуаров.

Фото: Ратмир Мавлиев
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