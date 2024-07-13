Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По словам главы города, качество проводимых работ по реконструкции тротуаров оставляет желать лучшего. Подрядным организациям были выданы предписания на немедленное устранение всех выявленных недочетов.
В ближайшее время планируется повторное проведение контрольных проверок для тщательного контроля за исправлением выявленных недочетов. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что администрация города будет внимательно следить за ходом работ и требовать выполнения всех норм и стандартов при реконструкции тротуаров.