Мэр Уфы требует качественной реконструкции тротуаров

В ближайшее время планируется повторное проведение контрольных проверок для тщательного контроля за исправлением выявленных недочетов. Ратмир Мавлиев подчеркнул, что администрация города будет внимательно следить за ходом работ и требовать выполнения всех норм и стандартов при реконструкции тротуаров.



