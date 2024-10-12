Центр Уфы избавили от парковок

Posted 12 октября, 14:42
Published 12 октября, 14:42
Modified 13 октября, 07:15
Updated 13 октября, 07:15
На личных ресурсах сити-менеджер поделился отчётом о том, как в центральной части Уфы расширили пешеходные пространства. Формально, была она там и раньше, однако большую её часть занимали припаркованные автомобили. На тротуарах также обновили покрытие. Между тем Мавлиев упомянул, что интересы автомобилистов и велосипедистов чиновники «также учли».
Ранее Mkset информировал о том, что в общественном транспорте башкирской столицы ввели QR-коды. Рассказываем, зачем власти Уфы решили вернуться к мерам из времён пика активности ковида.