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Posted 12 октября, 14:42

Published 12 октября, 14:42

Modified 13 октября, 07:15

Updated 13 октября, 07:15

Центр Уфы избавили от парковок

Центр Уфы избавили от парковок

12 октября 2024, 14:42
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Сюжет
Коронавирус
Радостной для пешеходов и не очень для водителей новостью поделился мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях в субботу, 12 октября.

На личных ресурсах сити-менеджер поделился отчётом о том, как в центральной части Уфы расширили пешеходные пространства. Формально, была она там и раньше, однако большую её часть занимали припаркованные автомобили. На тротуарах также обновили покрытие. Между тем Мавлиев упомянул, что интересы автомобилистов и велосипедистов чиновники «также учли».

В Уфе ввели QR-коды
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Ранее Mkset информировал о том, что в общественном транспорте башкирской столицы ввели QR-коды. Рассказываем, зачем власти Уфы решили вернуться к мерам из времён пика активности ковида.

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