Центр Уфы избавили от парковок

На личных ресурсах сити-менеджер поделился отчётом о том, как в центральной части Уфы расширили пешеходные пространства. Формально, была она там и раньше, однако большую её часть занимали припаркованные автомобили. На тротуарах также обновили покрытие. Между тем Мавлиев упомянул, что интересы автомобилистов и велосипедистов чиновники «также учли».