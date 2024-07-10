«Всё — в плитке»: мэр Уфы рассказал о своих планах

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Тротуары на проспекте Октября в Уфе собираются выложить плиткой, заявил в своих соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.
Со слов сити-менеджера, постепенно на этот вид покрытия планируют перейти на всей улице. Пока же речь идёт лишь об отрезке в 1,5 км — от бульвара Саид-Галиева от Северного проезда. Работы градоначальник пообещал закончить к юбилею Уфы. Напомним, 450-летие города собираются отмечать 31 августа.
Ранее мэр Уфы отчитался о старте работ по благоустройству территории вокруг знаменитой Водонапорной башни в районе Телецентра.