«Всё — в плитке»: мэр Уфы рассказал о своих планах

Со слов сити-менеджера, постепенно на этот вид покрытия планируют перейти на всей улице. Пока же речь идёт лишь об отрезке в 1,5 км — от бульвара Саид-Галиева от Северного проезда. Работы градоначальник пообещал закончить к юбилею Уфы. Напомним, 450-летие города собираются отмечать 31 августа.