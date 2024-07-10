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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Проспект Октября в Уфе выложат плиткой

«Всё — в плитке»: мэр Уфы рассказал о своих планах

10 июля 2024, 11:02
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram

Проспект Октября в Уфе выложат плиткой

Очередная идея к юбилею города возникла у чиновников башкирской столицы; ее высказали через Telegram.

Тротуары на проспекте Октября в Уфе собираются выложить плиткой, заявил в своих соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.

Со слов сити-менеджера, постепенно на этот вид покрытия планируют перейти на всей улице. Пока же речь идёт лишь об отрезке в 1,5 км — от бульвара Саид-Галиева от Северного проезда. Работы градоначальник пообещал закончить к юбилею Уфы. Напомним, 450-летие города собираются отмечать 31 августа.

Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
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Ранее мэр Уфы отчитался о старте работ по благоустройству территории вокруг знаменитой Водонапорной башни в районе Телецентра.

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