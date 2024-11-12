Новую дорогу построят в Уфе в 2025 году

Posted 12 ноября, 04:54
Published 12 ноября, 04:54
Modified 12 ноября, 09:52
Updated 12 ноября, 09:52
В 2025 году жители Демы смогут проехаться по новой 4-полосной дороге протяженностью полтора километра. Дорога является продолжением улицы Генерала Кусимова. Как стало известно, осенью 2024 года подрядная организация ведет подготовительные работы: снимается плодородный слой почвы и создается насыпь для будущего земляного полотна.
По словам Антона Тарасова, следующий этап включает в себя строительство ливневой канализации и переустройство сетей водоснабжения. Весной 2025 года, в новом строительном сезоне, начнется укладка дорожного покрытия, а также создание широких тротуаров для пешеходов.
Как ранее сообщал Mkset, задержалось строительство дороги по многострадальной улице Пугачева.