Новую дорогу построят в Уфе в 2025 году

По словам Антона Тарасова, следующий этап включает в себя строительство ливневой канализации и переустройство сетей водоснабжения. Весной 2025 года, в новом строительном сезоне, начнется укладка дорожного покрытия, а также создание широких тротуаров для пешеходов.