Социальная помощь

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«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»
13 ноября, 04:51
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
Хабиров поблагодарил за гостинцы
26 сентября, 19:39
Нищим уфимцам раздадут жилье
10 сентября, 17:55
Уфимцам раздают по ₽60 000
24 августа, 06:28
Пенсию в Башкирии увеличат
26 июля, 11:40
Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии
22 июля, 09:59
Размер пособия при рождении ребёнка в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей
3 мая, 12:49
2021
«Денег нет даже на проезд». Уфимка заявила о невыплатах в рамках соцконтракта
4 февраля 2021, 09:49
2020
У питавшейся одуванчиками бабы Тони из Уфы снова возникли проблемы
27 апреля 2020, 06:47
Неформат: в Башкирии Пенсионный фонд снова отказал отцу-одиночке в выдаче маткапитала
20 января 2020, 12:39
2019
Известно, будут ли делать операцию 4-летней Софье с деформированным лицом из Башкирии
13 декабря 2019, 06:40
В Башкирии социальным предпринимателям планируют дать преференции
14 ноября 2019, 08:15
Дом для родителей: под Уфой открылся уникальный пансионат для пожилых людей
20 сентября 2019, 09:26
В Башкирии 48 многодетных семей получили выплаты по 600 тысяч рублей
11 августа 2019, 14:03
На расширение льготы многодетным семьям в Башкирии направят 23,6 миллиона рублей
16 января 2019, 11:52
Уголовное дело против онкобольной из Башкирии о клевете на чиновника будет прекращено
15 января 2019, 05:01
2017
В Башкирии частная фирма оставила без пособия молодую маму
23 ноября 2017, 12:29
В Уфе открыли «Банк вещей» для малоимущих и неполных семей
29 марта 2017, 07:42

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