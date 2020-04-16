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Posted 16 апреля 2020, 13:02

Published 16 апреля 2020, 13:02

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Башкирии малоимущим начнут раздавать продуктовые наборы

В Башкирии малоимущим начнут раздавать продуктовые наборы

16 апреля 2020, 13:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Наборы продуктов в республике планируется раздавать семьям с детьми.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в республике начнут бесплатно раздавать продуктовые наборы. На эти цели планируется потратить около 70 рублей.

Средства выделены из бюджета двух предприятий – УГМК и БСК, каждое пожертвовало по 35 млн рублей. В категорию нуждающихся включили также и те семьи, которые получают пособия.

«Это получатели ежемесячного пособия на ребенка. Таких семьей 72 тысячи, в них больше 165 тысяч детей. Там есть многодетные и обычные семьи, матери-одиночки. Они действительно нуждающиеся – малоимущие семьи с детьми. Начиная с 4 детей, будет два продуктовых пакета», — рассказала Ленара Иванова.

Раздать планируется 100 тысяч коробок с наборами, стоимость каждого – 700 рублей, первые наборы планируется выдать 23 апреля.

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