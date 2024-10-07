Более 20 тысяч детей больны в Башкирии

В новом комплексе работают опытные врачи, психологи и социальные работники. Здесь есть все необходимое: от бассейна и стоматологического кабинета до соляной шахты. Важно отметить, что центр также предоставляет поддержку родителям. Они могут рассчитывать на помощь и ресурсы, которые помогут им справляться с трудностями, связанными с воспитанием детей с ОВЗ.