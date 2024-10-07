Более 20 тысяч детей больны в Башкирии

Posted 7 октября, 12:17
Published 7 октября, 12:17
Modified 7 октября, 18:42
Updated 7 октября, 18:42
Центр был построен по просьбе родителей, которые искали место, где их дети c особенностями развития могли бы получить комплексную помощь. «Салют» объединил в себе медицину, социальные услуги и образование, что позволяет детям проходить диагностику, лечение и реабилитацию в одном месте. Как стало известно в регионе — более 20 тысяч особенных детей.
В новом комплексе работают опытные врачи, психологи и социальные работники. Здесь есть все необходимое: от бассейна и стоматологического кабинета до соляной шахты. Важно отметить, что центр также предоставляет поддержку родителям. Они могут рассчитывать на помощь и ресурсы, которые помогут им справляться с трудностями, связанными с воспитанием детей с ОВЗ.
Башкортостан уже имеет развитую инфраструктуру для работы с такими детьми: 23 реабилитационных центра и 36 коррекционных школ. Однако «Салют» станет флагманом этой работы.