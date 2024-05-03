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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Единовременное пособие по рождению ребенка в Башкирии получили 6 тысяч человек

Размер пособия при рождении ребёнка в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей

3 мая 2024, 12:49
Фото: 1MI

Единовременное пособие по рождению ребенка в Башкирии получили 6 тысяч человек

О том, какие категории граждан могут получить выплату, рассказали в пресс-службе отделения СФР по РБ.
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Дети

Размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом районного коэффициента в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей. С начала текущего года данное пособие получили более 6 тысяч работающих родителей. Всего на эти цели направлено более 167 миллионов рублей.

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В Соцфонде напомнили, что выплата работающему родителю в рамках обязательного социального страхования назначается в проактивном порядке. Это значит, что работающим гражданам не нужно обращаться за пособием с заявлением. После получения сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения малыша отделение СФР автоматически направляет по месту работы родителя запрос на подтверждение и корректировку данных для назначения и выплаты пособия. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Отмечается, что данный вид пособия могут получить и неработающие родители, усыновители или опекуны. Данная выплата положена всем гражданам РФ, проживающим на территории России, а также постоянно проживающим здесь иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам. Назначение пособия производится независимо от уровня дохода семьи. При этом неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу территориального отделения СФР, в МФЦ или через портал госуслуг.

В случае, когда один из родителей не работает, пособие получит работающий родитель.

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