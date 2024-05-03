Размер пособия при рождении ребёнка в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом районного коэффициента в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей. С начала текущего года данное пособие получили более 6 тысяч работающих родителей. Всего на эти цели направлено более 167 миллионов рублей.
В Соцфонде напомнили, что выплата работающему родителю в рамках обязательного социального страхования назначается в проактивном порядке. Это значит, что работающим гражданам не нужно обращаться за пособием с заявлением. После получения сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения малыша отделение СФР автоматически направляет по месту работы родителя запрос на подтверждение и корректировку данных для назначения и выплаты пособия. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.
Отмечается, что данный вид пособия могут получить и неработающие родители, усыновители или опекуны. Данная выплата положена всем гражданам РФ, проживающим на территории России, а также постоянно проживающим здесь иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам. Назначение пособия производится независимо от уровня дохода семьи. При этом неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу территориального отделения СФР, в МФЦ или через портал госуслуг.
В случае, когда один из родителей не работает, пособие получит работающий родитель.