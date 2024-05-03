Размер пособия при рождении ребёнка в Башкирии составил 28,3 тысячи рублей

В Соцфонде напомнили, что выплата работающему родителю в рамках обязательного социального страхования назначается в проактивном порядке. Это значит, что работающим гражданам не нужно обращаться за пособием с заявлением. После получения сведений из реестра ЗАГС о регистрации факта рождения малыша отделение СФР автоматически направляет по месту работы родителя запрос на подтверждение и корректировку данных для назначения и выплаты пособия. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.