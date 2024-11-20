В Башкирии пересчитали бомжей

В целом, несмотря на все усилия, остается ощущение, что настоящие изменения требуют больше, чем просто обсуждения на круглых столах и создание проектов с многообещающими названиями. Реальные действия, направленные на предоставление устойчивой помощи и интеграцию этих людей в общество, необходимы сегодня, а не в далеком будущем.