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Posted 20 ноября, 14:00

Published 20 ноября, 14:00

Modified 20 ноября, 16:47

Updated 20 ноября, 16:47

В Башкирии пересчитали бомжей

В Башкирии пересчитали бомжей

20 ноября 2024, 14:00
Фото: 1MI.
В Правительстве Республики Башкортостан на очередном круглом столе решили разобраться с медицинской и социальной помощью бездомным в среду, 20 ноября.

Переписчики нашли в Башкирии 141 бездомного, однако в Правительстве РБ заметили, что полностью доверять этой цифре не стоит, так как контролеры вычислили явно не все бродяжничающие души.

Зам премьер-министра Республики Линара Иванова поделилась успехами депутатов в бездомном вопросе:

•Башкирия гордо демонстрирует Республиканский комплексный центр социальной адаптации «Переправа».

•Создан проект «Пункт обогрева».

Замечательно, но неужели бездомным нужен только обогрев? Как насчет обновления инфраструктуры для полноценного существования?

•УФСИН и служба занятости кооперируются для трудоустройства бывших осужденных. Да, за последние четыре года уровень трудоустройства игроков в «реабилитационном реалити-шоу» подрос более чем на 40%.

На встрече также подробно обсудили медицинскую помощь. Даже планируется объединенными усилиями создать единый стандарт оказания медицинской помощи для бездомных людей, связывая это с плановыми медосмотрами.

В целом, несмотря на все усилия, остается ощущение, что настоящие изменения требуют больше, чем просто обсуждения на круглых столах и создание проектов с многообещающими названиями. Реальные действия, направленные на предоставление устойчивой помощи и интеграцию этих людей в общество, необходимы сегодня, а не в далеком будущем.

Ключ к успеху — это не только наличие пунктов обогрева и центров адаптации, но и создание полноценной инфраструктуры, которая будет учитывать все аспекты жизни бездомных, от медицинской помощи до возможности трудоустройства.

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