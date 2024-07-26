Пенсию в Башкирии увеличат

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Суммы выплат для пенсионеров, продолжающих работать, в Башкирии будут увеличены с 1 августа 2024 года. Как уточнили в пресс-службе СФ, пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут скорректированы для получателей, за которых в минувшем 2023 году уплачивались страховые взносы — это около 213 тысяч жителей Башкортостана.
В Соцфонде также пояснили, что размер пенсии будет определяться размером заработной платы пенсионера. При этом прибавка будет не выше пенсионного коэффициента, равного трём — его стоимость зависит от года оформления пенсии.
Ранее Mkset сообщал о том, что в России стали известны средние размеры пенсионных выплат в регионах. Российский Фонд пенсионного и социального страхования опубликовал данные о некотором росте сумм пенсионного обеспечения в Башкортостане. Между тем стоит заметить, что у неработающих получателей выплаты оказались выше, чем у трудящихся.