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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

Пенсию в Башкирии увеличат

Пенсию в Башкирии увеличат

26 июля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Перерасчёт коснётся более 200 тысяч жителей региона, сообщили в башкортостанском отделении Соцфонда РФ.

Суммы выплат для пенсионеров, продолжающих работать, в Башкирии будут увеличены с 1 августа 2024 года. Как уточнили в пресс-службе СФ, пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут скорректированы для получателей, за которых в минувшем 2023 году уплачивались страховые взносы — это около 213 тысяч жителей Башкортостана.

В Соцфонде также пояснили, что размер пенсии будет определяться размером заработной платы пенсионера. При этом прибавка будет не выше пенсионного коэффициента, равного трём — его стоимость зависит от года оформления пенсии.

Пенсия в Башкирии удивила показателями
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Ранее Mkset сообщал о том, что в России стали известны средние размеры пенсионных выплат в регионах. Российский Фонд пенсионного и социального страхования опубликовал данные о некотором росте сумм пенсионного обеспечения в Башкортостане. Между тем стоит заметить, что у неработающих получателей выплаты оказались выше, чем у трудящихся.

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