Пенсию в Башкирии увеличат

Суммы выплат для пенсионеров, продолжающих работать, в Башкирии будут увеличены с 1 августа 2024 года. Как уточнили в пресс-службе СФ, пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут скорректированы для получателей, за которых в минувшем 2023 году уплачивались страховые взносы — это около 213 тысяч жителей Башкортостана.