Военный психолог — человек, который нужен даже очень сильным людям

Posted 1 января, 06:02
Published 1 января, 06:02
Modified 1 января, 09:41
Updated 1 января, 09:41
Военный психолог - специалист, оказывающий психологическую поддержку людям, связанным с армией. Особенно эта профессия востребована в периоды боевых действий.
Умение найти правильные слова, сохранив при этом действенный баланс правды и веры в завтрашний день, дано не каждому. Когда у обычных людей просто заканчиваются силы и нет убедительных доводов для поддержки, военный психолог превращает тягостное молчание в состояние надежды.
Спецоперация стала серьезным испытанием для семей.
— Когда муж пришел в отпуск, казалось, радости не было предела. Но муж стал очень закрытым, немногословным, словно чужим. Всё время он будто там, а не дома, — делится жена участника СВО Алия.
Полина Мухамедьярова, военный психолог, рассказала MKset, как помочь семьям бойцов СВО.
— В моем опыте были случаи, когда люди просто переставали разговаривать. И мы заново учились говорить. Приходили молодые мальчики, которые вернулись из боевых действий, и они практически не шли на контакт с родными. В таких случаях нужно работать со всей семьей. Женам нужно понять, что муж, вернувшийся с боевым опытом и тем более с ранением, — это уже другой человек, — комментирует военный психолог.
— В любом случае обращение к психологу имеет смысл. Жены и дети, находясь рядом, часто испытывают такую же травматическую симптоматику, потому что вовлекается в его переживания, — комментирует военный психолог Полина Мухамедьярова.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это состояние, связанное с тяжёлым травмирующим событием. Это состояние может быть отсроченным по времени и проявиться не сразу. Например, став свидетелем смерти людей или пережив угрозу собственной жизни.
— В таком состоянии часто появляются навязчивые мысли, вызывающие тревогу или гнев. Проявление расстройства зависят от характера травмы и от психологической устойчивости каждого конкретного человека. Самые частые: потеря интереса к жизни, апатия, ангедония — потеря способности переживать радость. Навязчивые воспоминания, потеря сна. Чрезмерная эмоциональная реакция на любые факторы, напомнившие о травме, — поясняет военный психолог Полина Мухамедьярова.
— Сначала бойцам приходится адаптироваться к существованию в зоне вооруженного конфликта, где жизненно необходимо научиться жить по-новому, а после, когда возвращаются в мирную жизнь. Кто-то быстро адаптируется в силу своих личностных особенностей и характера, но большинству нужна поддержка. Острая тревожность может стать так же, как ПТСР. С годами оно может развиваться или не наступить вообще. Большое влияние имеет окружение в момент боевых действий и в мирной жизни, — объяснила военный психолог Полина Мухамедьярова.
«Приоритетное направление социальной политики государства — реабилитация и всесторонняя поддержка ветеранов СВО и семей погибших бойцов» — указано на странице Фонда «Защитники Отечества».
Указ о его создании был подписан в апреле 2023 года. Фонд оказывает помощь: ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.
Фонд оказывает помощь в различных направлениях. В том числе:
в обеспечении социальной адаптации, интеграции и ресоциализации, обучение (переобучение, повышение квалификации), содействие в трудоустройстве. Психолого-терапевтическая помощь. Содействие в получении услуг по медицинской реабилитации, паллиативной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, надомного (долговременного) ухода.
Сайт Фонда «Защитники Отечества» в Уфе. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан: 8 (347) 268 01 02, [email protected].
СВОИРОДНЫЕ.РФ — бесплатная анонимная платформа с полезными видеокурсами и практическими рекомендациями по различным ситуациям, связанным с адаптацией к мирной жизни. Профильная психологическая и социальная помощь ветеранам.