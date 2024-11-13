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Posted 13 ноября, 04:51

Published 13 ноября, 04:51

Modified 13 ноября, 09:05

Updated 13 ноября, 09:05

В Башкирии жалуются на условность поддержки семей

«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»

13 ноября 2024, 04:51
Фото: 1MI.

В Башкирии жалуются на условность поддержки семей

Сюжет
Дети
Как обстоят дела со льготами для многодетных в Год семьи в Башкирии: Нововведения, обещания на словах и реальная помощь от государства.

История многодетной мамы из Уфы

Молодая женщина в июле 2024 года стала мамой третьего сына. Получила удостоверение многодетной и тешила себя надеждами на многочисленные льготы, но всё оказалось не так радужно. Выяснилось, что в соцзащите прежде чем выдавать пособия и все остальное скрупулезно пересчитывают доходы родителей, учитывают накопления на счетах под проценты, квадратные метры дома, земли.

— Например, если идут превышения метражу дома, то семья уже не имеет права получить участок за третьего. Чтобы получать пособия, нужно быть голодранцем по всем параметрам. А при этом мнение правительства и обычных людей складывается, что многодетные живут в шоколаде. Я категорически с этим не согласна. «Слишком богато живете, никаких вам пособий» — сказали мне. А получают пособия самые ушлые те, кто переписывает все свое имущество, авто на родителей, официально не работают, а доходы имеют, — делится мнением Ирина.
Как получить пособия многодетнымКак получить пособия многодетным
Как получить пособия многодетным. Фото: 1MI

Кто считается многодетным в России?

2024 год объявлен в России объявлен Годом семьи. Статус многодетной семьи и льготы для этой категории граждан России закреплены на федеральном уровне Указом Путина от 23.01.2024 №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Многодетной в нашей стране считается любая семья с тремя и более детьми, не имеет значения — родные они или приемные. В случае развода родителей статус и социальную поддержку получает тот, с кем остаются жить дети.

Статус многодетной семьи, считается бессрочным, однако большинство льгот предоставляются до совершеннолетия старшего из трех (и более) детей.

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Как оформить льготы многодетным

Нужно получить удостоверение многодетной семьи. Заявление на получение документа в бумажном виде можно подать лично в офисе МФЦ, филиале республиканского центра соцподдержки населения или через госуслуги. Также на портале «Госуслуги», можно оформить уведомление о положенных льготах. Кроме того, узнать о мерах поддержки в Башкирии можно в филиалах республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Льготы для многодетных семей делятся на федеральные и региональные. Статус многодетной семьи, считается бессрочным, однако большинство льгот предоставляются до совершеннолетия старшего из трех (и более) детей.

Федеральные льготы для многодетных семей

Снижение налоговых выплат

Снижение НДФЛ. Вычет по земельному налогу — многодетные родители могут быть освобождены от земельного налога полностью, в случае если участок менее 6 соток. Если же участок больше, от налога освобождается только 6 соток. Дополнительный вычет по налогу на имущество. Один из объектов недвижимости семьи освобождается от налога из расчета 5 кв.м за каждого несовершеннолетнего в квартире, 7 кв.м в частном доме.

Субсидия на погашение ипотеки

450 тыс. рублей на погашение ипотечных платежей могут получить многодетные, чьи дети родились с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030-го один раз. Субсидию можно использовать для оплаты как основного долга, так и процентов, но нельзя использовать в качестве первого взноса.

Для этого нужно подать заявление и документы в банк, где оформлен ипотечный кредит. После внутренней проверки, банк отправит данные оператору программы — ДОМ.РФ, который проводит проверку заявок и решит о выплате субсидии или об отказе.

Особые условия на работе

Пока младшему ребенку многодетной семьи не исполнится 14 лет, его родитель может брать отпуск в любое подходящее (удобное) время. Также работодатель не может привлекать таких работников сверхурочному и ночному труду без их письменного согласия.

Досрочная пенсия

Пенсия для матерей трех детей — в 57 лет, четырех — в 56 лет, пятерых и больше — до 50 лет. Но есть нюансы, на момент оформления пенсии дети должны быть не младше 8-ми летнего возраста, а мама должна получить 15 лет страхового стажа и 22 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Пособия

Один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении каждого ребенка. Его базовый размер — 24,6 тыс. рублей. Работающим выплату переводит работодатель. Безработным за пособием нужно обратиться в соцзащиту. До полутора лет, один из родителей, тот кто вышел в отпуск по уходу за ребенком, ежемесячно получает пособие в размере 40% от средней зарплаты за предыдущие 2 года. В 2024 году — размер пособие не менее 8,5 тыс. рублей и не больше 49,1 тыс. рублей в месяц. В 2025 году планируется повышение до 69 тыс. рублей. Выплаты не прекратятся даже при досрочном выходе на работу из отпуска по уходу даже на полный день.

Ипотека

В случае со сложностями выплаты ипотеки, многодетная семья может обратиться в банк, для оформления отсрочки по кредиту сроком до полугода. В этот период ежемесячные платежи снижаются либо прекращаются полностью.

Приоритет при заключении социального контракта

Данный вид социальной помощи применяется при сложных жизненных обстоятельствах. Государство выделяет финансирование, взамен на обязательство по обучению с дальнейшим трудоустройством. В таких случаях многодетным родителям помогают в первую очередь.

С 2024 года на третьего ребенка выплачивается маткапитал в размере 833 тысяч рублей.

«Мы рожаем для себя и рассчитываем на себя», — говорит многодетная мама Зульфия.

 — Я подавала заявление на участок земли после рождения третьего ребенка. Отказали, объяснив, что наши условия жизни не подходят для этого — 20 кв.м на человека, нужно чтоб было меньше. Бесплатное лекарство мне нигде не предлагали. На школьную форму подали заявление, ждем ответа. Дети в школе питаются бесплатно. Для этого ежегодно нужно подтверждать статус многодетной малоимущей семьи, — поясняет мама.

По словам женщины, чтобы получить все пособия надо множество кабинетов пройти. Никто ничего толком не объясняет. Надо самим всего добиваться. В августе она все оформила, через полгода надо опять за справкой чтобы получить другую смесь для подросшего малыша.

—В месяц на троих детей я получаю в общей сложности около 35 тысяч рублей. При нынешних ценах на питание, памперсы, лекарства и др. эту сумму сложно назвать значимой для бюджета семьи, — рассказывает многодетная мама Зульфия, Уфимский р-н, село Зубово.
Льготы для многодетных семейЛьготы для многодетных семей
Льготы для многодетных семей. Фото: Изображение Midjourney

Льготы для многодетных в Башкортостане

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана рассказала о льготах в РБ в 2024 году.

— Основное нововведение: семья не перестает быть многодетной, когда дети вырастают. Многие финансовые меры поддержки теперь доступны семьям до достижения старшим из детей 23 лет, если они продолжают очное обучение в вузе или колледже. К примеру, получать частичную компенсацию стоимости обучения ребенка в колледже, ежемесячное пособие на ребенка, выплату за 4 и более детей, денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг, налоговые льготы. За многодетными родителями бессрочно закрепляются трудовые и пенсионные льготы. Раньше законодательством это не было предусмотрено, — пояснила Ленара Иванова на сайте mintrud.bashkortostan.ru.

Бесплатный проезд школьников на городском общественном транспорте в Башкирии

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова, в начале учебного года рассказала о том, что льгота действительна на городском электрическом и автомобильном транспорте в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле в учебный период, с 1 сентября по 31 мая 2025 года. 44 поездки в месяц полагаются школьникам из многодетных семей независимо от каникул и выходных дней.

Вывод

В России на федеральном и региональном уровнях действительно осуществляется поддержка многодетным семьям. С каждым годом в количество субсидий, льгот, компенсаций растет. В одной статье невозможно перечислить все, особенно с учетом условий и пояснений. Сложность для родителей заключается в том, что получение полагающихся им льгот занимает много времени и сил. Недостаточно информации в удобной для восприятия форме, чтобы ясно представлять на что именно их семья может рассчитывать. Несмотря на то, что «Госуслуги» облегчают часть задач по оформлению и получению, еще много бюрократии и несправедливости по мнению пап и мам больших семей.

— Иногда мне кажется, что льготы придумали для маргинальных семей. В нашем селе «весело» живут и выпивают на детские пособия несколько таких ячеек общества. Нет нормальных жилищный условий, никаких финансовых накоплений на счетах, нет авто, никто не работает — а детишки рождаются ежегодно, к сожалению, ради этих льгот. И они не малые. Только дети от это счастливее не становятся. А нормальные семьи лишаются пособий, если доход на несколько рублей превышает допустимый для выплаты помощи от государства — Светлана, Уфимский р-н.

Но несмотря ни на какие трудности, количество многодетных родителей в Башкирии неуклонно растет. Сегодня в республике насчитывается уже 59 тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей.

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