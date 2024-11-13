«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»

Posted 13 ноября, 04:51
Published 13 ноября, 04:51
Modified 13 ноября, 09:05
Updated 13 ноября, 09:05
Молодая женщина в июле 2024 года стала мамой третьего сына. Получила удостоверение многодетной и тешила себя надеждами на многочисленные льготы, но всё оказалось не так радужно. Выяснилось, что в соцзащите прежде чем выдавать пособия и все остальное скрупулезно пересчитывают доходы родителей, учитывают накопления на счетах под проценты, квадратные метры дома, земли.
— Например, если идут превышения метражу дома, то семья уже не имеет права получить участок за третьего. Чтобы получать пособия, нужно быть голодранцем по всем параметрам. А при этом мнение правительства и обычных людей складывается, что многодетные живут в шоколаде. Я категорически с этим не согласна. «Слишком богато живете, никаких вам пособий» — сказали мне. А получают пособия самые ушлые те, кто переписывает все свое имущество, авто на родителей, официально не работают, а доходы имеют, — делится мнением Ирина.
2024 год объявлен в России объявлен Годом семьи. Статус многодетной семьи и льготы для этой категории граждан России закреплены на федеральном уровне Указом Путина от 23.01.2024 №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Многодетной в нашей стране считается любая семья с тремя и более детьми, не имеет значения — родные они или приемные. В случае развода родителей статус и социальную поддержку получает тот, с кем остаются жить дети.
Статус многодетной семьи, считается бессрочным, однако большинство льгот предоставляются до совершеннолетия старшего из трех (и более) детей.
Нужно получить удостоверение многодетной семьи. Заявление на получение документа в бумажном виде можно подать лично в офисе МФЦ, филиале республиканского центра соцподдержки населения или через госуслуги. Также на портале «Госуслуги», можно оформить уведомление о положенных льготах. Кроме того, узнать о мерах поддержки в Башкирии можно в филиалах республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.
Льготы для многодетных семей делятся на федеральные и региональные. Статус многодетной семьи, считается бессрочным, однако большинство льгот предоставляются до совершеннолетия старшего из трех (и более) детей.
Снижение НДФЛ. Вычет по земельному налогу — многодетные родители могут быть освобождены от земельного налога полностью, в случае если участок менее 6 соток. Если же участок больше, от налога освобождается только 6 соток. Дополнительный вычет по налогу на имущество. Один из объектов недвижимости семьи освобождается от налога из расчета 5 кв.м за каждого несовершеннолетнего в квартире, 7 кв.м в частном доме.
450 тыс. рублей на погашение ипотечных платежей могут получить многодетные, чьи дети родились с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030-го один раз. Субсидию можно использовать для оплаты как основного долга, так и процентов, но нельзя использовать в качестве первого взноса.
Для этого нужно подать заявление и документы в банк, где оформлен ипотечный кредит. После внутренней проверки, банк отправит данные оператору программы — ДОМ.РФ, который проводит проверку заявок и решит о выплате субсидии или об отказе.
Пока младшему ребенку многодетной семьи не исполнится 14 лет, его родитель может брать отпуск в любое подходящее (удобное) время. Также работодатель не может привлекать таких работников сверхурочному и ночному труду без их письменного согласия.
Пенсия для матерей трех детей — в 57 лет, четырех — в 56 лет, пятерых и больше — до 50 лет. Но есть нюансы, на момент оформления пенсии дети должны быть не младше 8-ми летнего возраста, а мама должна получить 15 лет страхового стажа и 22 индивидуальных пенсионных коэффициента.
Один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении каждого ребенка. Его базовый размер — 24,6 тыс. рублей. Работающим выплату переводит работодатель. Безработным за пособием нужно обратиться в соцзащиту. До полутора лет, один из родителей, тот кто вышел в отпуск по уходу за ребенком, ежемесячно получает пособие в размере 40% от средней зарплаты за предыдущие 2 года. В 2024 году — размер пособие не менее 8,5 тыс. рублей и не больше 49,1 тыс. рублей в месяц. В 2025 году планируется повышение до 69 тыс. рублей. Выплаты не прекратятся даже при досрочном выходе на работу из отпуска по уходу даже на полный день.
В случае со сложностями выплаты ипотеки, многодетная семья может обратиться в банк, для оформления отсрочки по кредиту сроком до полугода. В этот период ежемесячные платежи снижаются либо прекращаются полностью.
Данный вид социальной помощи применяется при сложных жизненных обстоятельствах. Государство выделяет финансирование, взамен на обязательство по обучению с дальнейшим трудоустройством. В таких случаях многодетным родителям помогают в первую очередь.
С 2024 года на третьего ребенка выплачивается маткапитал в размере 833 тысяч рублей.
«Мы рожаем для себя и рассчитываем на себя», — говорит многодетная мама Зульфия.
— Я подавала заявление на участок земли после рождения третьего ребенка. Отказали, объяснив, что наши условия жизни не подходят для этого — 20 кв.м на человека, нужно чтоб было меньше. Бесплатное лекарство мне нигде не предлагали. На школьную форму подали заявление, ждем ответа. Дети в школе питаются бесплатно. Для этого ежегодно нужно подтверждать статус многодетной малоимущей семьи, — поясняет мама.
По словам женщины, чтобы получить все пособия надо множество кабинетов пройти. Никто ничего толком не объясняет. Надо самим всего добиваться. В августе она все оформила, через полгода надо опять за справкой чтобы получить другую смесь для подросшего малыша.
—В месяц на троих детей я получаю в общей сложности около 35 тысяч рублей. При нынешних ценах на питание, памперсы, лекарства и др. эту сумму сложно назвать значимой для бюджета семьи, — рассказывает многодетная мама Зульфия, Уфимский р-н, село Зубово.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана рассказала о льготах в РБ в 2024 году.
— Основное нововведение: семья не перестает быть многодетной, когда дети вырастают. Многие финансовые меры поддержки теперь доступны семьям до достижения старшим из детей 23 лет, если они продолжают очное обучение в вузе или колледже. К примеру, получать частичную компенсацию стоимости обучения ребенка в колледже, ежемесячное пособие на ребенка, выплату за 4 и более детей, денежную компенсацию на оплату коммунальных услуг, налоговые льготы. За многодетными родителями бессрочно закрепляются трудовые и пенсионные льготы. Раньше законодательством это не было предусмотрено, — пояснила Ленара Иванова на сайте mintrud.bashkortostan.ru.
И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова, в начале учебного года рассказала о том, что льгота действительна на городском электрическом и автомобильном транспорте в Уфе, Баймаке, Белебее, Белорецке, Бирске, Благовещенске, Давлеканово, Дюртюлях, Ишимбае, Кумертау, Мелеузе, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, Туймазах, Учалах и Янауле в учебный период, с 1 сентября по 31 мая 2025 года. 44 поездки в месяц полагаются школьникам из многодетных семей независимо от каникул и выходных дней.
Вывод
В России на федеральном и региональном уровнях действительно осуществляется поддержка многодетным семьям. С каждым годом в количество субсидий, льгот, компенсаций растет. В одной статье невозможно перечислить все, особенно с учетом условий и пояснений. Сложность для родителей заключается в том, что получение полагающихся им льгот занимает много времени и сил. Недостаточно информации в удобной для восприятия форме, чтобы ясно представлять на что именно их семья может рассчитывать. Несмотря на то, что «Госуслуги» облегчают часть задач по оформлению и получению, еще много бюрократии и несправедливости по мнению пап и мам больших семей.
— Иногда мне кажется, что льготы придумали для маргинальных семей. В нашем селе «весело» живут и выпивают на детские пособия несколько таких ячеек общества. Нет нормальных жилищный условий, никаких финансовых накоплений на счетах, нет авто, никто не работает — а детишки рождаются ежегодно, к сожалению, ради этих льгот. И они не малые. Только дети от это счастливее не становятся. А нормальные семьи лишаются пособий, если доход на несколько рублей превышает допустимый для выплаты помощи от государства — Светлана, Уфимский р-н.
Но несмотря ни на какие трудности, количество многодетных родителей в Башкирии неуклонно растет. Сегодня в республике насчитывается уже 59 тысяч семей, в которых воспитываются трое и более детей.