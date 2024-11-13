«Чтобы получить льготы для многодетных в Башкирии, нужно быть голодранцем»

Один из родителей может оформить единовременное пособие при рождении каждого ребенка. Его базовый размер — 24,6 тыс. рублей. Работающим выплату переводит работодатель. Безработным за пособием нужно обратиться в соцзащиту. До полутора лет, один из родителей, тот кто вышел в отпуск по уходу за ребенком, ежемесячно получает пособие в размере 40% от средней зарплаты за предыдущие 2 года. В 2024 году — размер пособие не менее 8,5 тыс. рублей и не больше 49,1 тыс. рублей в месяц. В 2025 году планируется повышение до 69 тыс. рублей. Выплаты не прекратятся даже при досрочном выходе на работу из отпуска по уходу даже на полный день.