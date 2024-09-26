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Posted 26 сентября, 19:39

Published 26 сентября, 19:39

Modified 26 сентября, 19:57

Updated 26 сентября, 19:57

Волонтёрскому штабу Шаймуратова в Башкирии исполнилось два года

Хабиров поблагодарил за гостинцы

26 сентября 2024, 19:39
Фото: 1MI

Волонтёрскому штабу Шаймуратова в Башкирии исполнилось два года

Сюжет
Радий Хабиров
Хвалебный пост в соцсетях опубликовал глава Башкортостана в четверг, 26 сентября.

Как написал Радий Хабиров, осенью 2024 года своё двухлетие отметил Волонтёрский штаб имени генерала Шаймуратова. Руководитель Республики назвал добровольцев «самыми неравнодушными и бескорыстными людьми», а также упомянул о «непростых испытаниях», выпавших на их долю и выразил им свою благодарность.

Напомним, штаб начал свою работу в сентябре 2024 года. В его задачи входит адресная социальная помощь — доставка средств первой необходимости, продуктов питания и лекарств, а также содействие в помощи по дому и хозяйству.

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