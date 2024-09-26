Хабиров поблагодарил за гостинцы

Как написал Радий Хабиров, осенью 2024 года своё двухлетие отметил Волонтёрский штаб имени генерала Шаймуратова. Руководитель Республики назвал добровольцев «самыми неравнодушными и бескорыстными людьми», а также упомянул о «непростых испытаниях», выпавших на их долю и выразил им свою благодарность.