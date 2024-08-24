Уфимцам раздают по ₽60 000

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В Республике Башкортостан стартовала программа адресной социальной помощи на основании социального контракта (АСПК). Эта инициатива направлена на поддержку людей, признанных малоимущими, и предоставляет им возможность не только найти работу, но и получить финансовую помощь.
С начала года уже 818 человек воспользовались этой услугой, из которых 632 успешно нашли работу. В рамках социального контракта участники могут рассчитывать на четыре выплаты по размеру прожиточного минимума — 14 991 рубль. Эти деньги выплачиваются поэтапно: сначала в первый месяц поиска работы, а затем три месяца после трудоустройства. Таким образом, максимальная сумма поддержки может составить до 60 тысяч рублей.
Жители республики чаще всего находят работу в таких профессиях, как продавец-консультант, менеджер, бухгалтер, водитель, повар, делопроизводитель, тракторист и парикмахер. Крупные предприятия, фермерские хозяйства и городская больница активно участвуют в программе и предлагают вакансии для соискателей.
Кроме того, участники программы имеют возможность бесплатно пройти курсы переподготовки или повышения квалификации с оплатой до 30 тысяч рублей. Это дает шанс не только найти работу, но и улучшить свои навыки для более успешного карьерного роста.
Чтобы стать частью этой программы адресной социальной помощи, необходимо получить статус малоимущего, встать на учет в центре занятости и подать заявление на поиск работы. Сделать это можно через портал «Работа России».