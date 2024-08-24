Уфимцам раздают по ₽60 000

С начала года уже 818 человек воспользовались этой услугой, из которых 632 успешно нашли работу. В рамках социального контракта участники могут рассчитывать на четыре выплаты по размеру прожиточного минимума — 14 991 рубль. Эти деньги выплачиваются поэтапно: сначала в первый месяц поиска работы, а затем три месяца после трудоустройства. Таким образом, максимальная сумма поддержки может составить до 60 тысяч рублей.