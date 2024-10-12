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Posted 12 октября, 14:18

Published 12 октября, 14:18

Modified 13 октября, 07:26

Updated 13 октября, 07:26

Новый музей создают в Уфе

Музей «как в Москве» откроют в Уфе

12 октября 2024, 14:18
Фото: 1MI

Новый музей создают в Уфе

Новое просветительское учреждение может появиться в столице Башкирии, следует из слов мэра города Ратмира Мавлиева.

Концепцию объекта презентовал в ходе встречи с градоначальником специалист Российской академии наук (РАН) Алина Осьмакова. Идея заключается в создании в Уфе интерактивного музея для школьников, тематика которого будет посвящена биотехнологиям.

Мавлиеву, судя по всему, инициатива пришлась по нраву. Сити-менеджер отметил, что подобных музеев в России — всего два, однако выразил надежду, что «третий открое[тся] в Уфе». Отдельно глава городской администрации указал, что просветительская работа в музее будет организована по опыту Центра современных биотехнологий, расположенного в столице государства.

Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
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Ранее Mkset рассказывал о том, какие новые объекты собираются показать власти Башкирии президенту Владимиру Путину в день его визита. Напомним, глава государства хочет навестить Уфу во время проведения форума «Россия — спортивная держава».

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