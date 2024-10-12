Музей «как в Москве» откроют в Уфе

Мавлиеву, судя по всему, инициатива пришлась по нраву. Сити-менеджер отметил, что подобных музеев в России — всего два, однако выразил надежду, что «третий открое[тся] в Уфе». Отдельно глава городской администрации указал, что просветительская работа в музее будет организована по опыту Центра современных биотехнологий, расположенного в столице государства.