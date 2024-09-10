Буйный лось перепугал Уфу

— Вам смешно, а потом под видом атаки беспилотного лося с родителей на ремонт садика соберут по ₽10 000, — предполагает Дмитрий.



Заметим, что корпус детсада «Ляйсан» на улице ​60 лет СССР в селе Авдон примыкает к лесной зоне. Так что визит непрошенного гостя рано или поздно мог состояться.