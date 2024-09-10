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Буйный лось перепугал Уфу

Буйный лось перепугал Уфу

10 сентября 2024, 11:53
Фото: 35ust-kubinskij.gosuslugi.ru
Целеустремленный сохатый рвался через забор в детский сад, сообщают во вторник, 10 сентября, очевидцы.

Детский сад в селе Авдон под Уфой днем во вторник, 10 сентября, посетил необычный визитёр. Через забор учреждения дошкольного образования яростно рвался огромный лось. Причина визита буйного сохатого пока не известна. Видеозапись его попыток попасть в уфимский детский сад уже разошлась по соцсетям. Уфимцы в своих комментариях строят разные сценарии предыстории событий:

— Да просто в садике новый повар очень вкусного готовит, вот лосяш и польстился на угощения, — считает Ирина.

— Какой большой яжбатя пришел за своим малышом… Приходи позже, новый зоопарк только в проекте, — советует Азамат.

— Вам смешно, а потом под видом атаки беспилотного лося с родителей на ремонт садика соберут по ₽10 000, — предполагает Дмитрий.

Заметим, что корпус детсада «Ляйсан» на улице ​60 лет СССР в селе Авдон примыкает к лесной зоне. Так что визит непрошенного гостя рано или поздно мог состояться.

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UPD 17:15: Как сообщил заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев, лось прорвался и умер возле здания. Перед гибелью у него шла пена изо рта. Рассматриваются разные версии причины смерти лося — от стресса до бешенства.

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