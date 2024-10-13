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Posted 13 октября, 19:00

Published 13 октября, 19:00

Modified 13 октября, 19:00

Updated 13 октября, 19:00

Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета

Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета

13 октября 2024, 19:00
Фото: vk.com/ufa_now
Рассказываем все самое важное про наступивший понедельник, 14 октября.

Погода в Уфе

В Уфе в понедельник, 14 октября, ожидается переменная облачность без дождей. Северный и северо-восточный ветер с направлением 0-5 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -6°С до -8°С, а дневные — от +7°С до +9°С.

Интересно, что к середине рабочей недели в Башкирии и Уфе значительно похолодает. Так, ночные температуры будут опускаться к отметке -8°С, а к концу недели значения выйдут в уверенный «плюс»: ночью не ниже +3°С, а днём — выше +10°С.

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График отключения воды и света в Уфе

К счастью, ни «Уфаводоканал», ни «БашкирЭнерго» плановых отключений воды и света в Уфе на 14 октября не планируют. К несчастью, чаще всего отключения бывают аварийными. Например, как в Сипайлово. Там в воскресенье ни энергетикам, ни жителям было не до отдыха.

Прощай, лето!

С понедельника, 14 октября, в Уфе начнется сезонная консервация фонтанов. Всего в городе надо подготовить к зимовке 26 украшающих город гидротехнических объекта, в том числе — светомузыкальные.

Горожане это известие встретили в стиле «Ну, наконец-то!». Причина проста. Любимый уфимцами фонтан «Мальчик с кураем» из-за ночных отрицательных температур превращается в «Писающего мальчика». Конечно, вид не столь пасторальный, как в Брюсселе, но тоже вышло интересно.

Фото: t.me/ufacityinfochat
Сезон фонтанов закрыли в Уфе
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Отопление в Уфе — кому и когда

Горожане завалили уфимских диспетчеров и коммунальщиков жалобами на отсутствие отопление, хотя власти клялись и божились, что к 10 октября батареи потеплеют во всех домах. Но, как всегда, что-то пошло не так. Чиновники валят ответственность на ресурсников, ресурсники — на коммунальщиков, коммунальщики — на уфимцев, уфимцы — на чиновников. Впрочем, всё как всегда.

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Взрыв газа в Уфе

Волна взрывов газа в Башкирии к середине октября докатилась и до Уфы. Утром в воскресенье, 14 октября, газ рванул во многоэтажке на Ладыгина, 13/1. Следователи провели оперативную проверку и пришли к выводу, что в ЧП, в котором пострадали двое человек, виноват местный маргинал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества. Причина всей истории — пьяная месть соседу.

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Уфа не по карману уфимцам

Как выяснил опрос на портале «СуперДжоб», 52% жителей Уфы считают свой город дорогим. По мнению 27% жителей Уфы, их город нельзя назвать дорогим. В обратном убеждены 52% опрошенных (+3% с прошлого года). Больше всего кошелек горожан облегчают траты на жилье, продукты питания, проезд, жилищно-коммунальные услуги, а также услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения).

Кстати, большинство жителей провинции России, считают, что черта бедности — это зарплаты до ₽42 000, богатство начинается с ₽860 000 в месяц, а для счастья нужно в среднем ₽250 000.

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