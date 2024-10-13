Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета

В Уфе в понедельник, 14 октября, ожидается переменная облачность без дождей. Северный и северо-восточный ветер с направлением 0-5 м/с. Ночные температуры будут колебаться от -6°С до -8°С, а дневные — от +7°С до +9°С.



Интересно, что к середине рабочей недели в Башкирии и Уфе значительно похолодает. Так, ночные температуры будут опускаться к отметке -8°С, а к концу недели значения выйдут в уверенный «плюс»: ночью не ниже +3°С, а днём — выше +10°С.