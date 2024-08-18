«Ночь кино» в Уфе объединит три площадки

Уфа присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино — 2024» (3+). В этом году жителей России приглашают на бесплатное кино в субботу, 24 августа. Просмотры отечественных лент являются ежегодной акций в поддержку российской индустрии кино. В 2024 году «Ночь кино» в Уфе пройдет на трех городских площадках. Бесплатно посмотреть российское кино можно будет на набережной реки Белой, в кинотеатре «Родина», в парке культуры и отдыха «Демский». На просмотр приглашают всех желающих. Возможность корректив списка площадок по погодным условиям не сообщается.



Время начала бесплатных сеансов «Ночи кино» в 2024 году в Уфе пока не указано. Зато известен репертуар акции. Это военно-историческая драма «Воздух» (2023, 18+) про девушек-пилотов военной авиации, который успели окрестить антивоенным антиблокбастером, научная фантастика по Киру Булычёву для подростков «Сто лет тому вперед» (2024, 12+) и сказка с участием звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого «По щучьему велению»(2024, 6+).