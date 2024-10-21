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Posted 21 октября, 19:32

Published 21 октября, 19:32

Modified 21 октября, 20:35

Updated 21 октября, 20:35

Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог

Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог

21 октября 2024, 19:32
Фото: vk.com/ufa_now
Рассказываем, что нужно знать во вторник, 22 октября, и подводим итоги минувшего дня в дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

Синоптики Росгидрометцентра обещают во вторник, 22 октября, +9°C… +11°C. Ветер западный, 8-13 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождей синоптики пока не обещают.

Непростая неделя

Работать на следующей неделе предстоит дольше обычного — Башкирия, как и остальная Россия, будет трудиться до субботы. Заслуженный выходной в этом году перенесли. Правда, насладиться им получится только 30 апреля 2025 года.

Зато потом рабочая неделя будет короткой — в понедельник, 4 ноября, будет отмечаться День народного единства.

Уфимцам напомнили о неизбежном
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Недовольный Хабиров

Подходит к концу второй месяц осени, а в Башкирии по-прежнему не могут разобраться с отоплением. Запуск тепла в этом году власти региона оценили «на троечку». Команде Радия Хабирова «неуд» этой осенью поставил он сам — с критикой в адрес подчинённых глава Башкирии выступил на «оперативке» в понедельник, 21 октября.

Впрочем, после выслушанных замечаний возможность устроить разнос коллегам будет и у мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Во вторник, 22 октября, аналогичное совещание он проведёт уже со своими подчинёнными. Как анонсировала мэрия, в ходе него обсуждать сотрудники администрации города будут и проблемы ЖКХ, в частности, начало отопительного сезона.

На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
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Кому в Уфе жить хорошо

Самые высокие зарплаты в башкирской столице — у машинистов. К таким выводам пришёл портал «Авито», изучив вакансии на своей же платформе. По данным сервиса, соискателям на должностях по управлению спецтехникой, поездами и самолётами уфимские работодатели готовы платить примерно ₽108 тысяч в год.

На втором месте по самым высоким зарплатным предложениям оказались вакансии операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов (₽94 тысячи). Почётное третье место заняли должности в сфере строительства и ремонта (₽92 тысячи).

Налог на бездетность: быть или не быть

Народные избранники Башкирии решили не отставать и запрыгнуть в последний вагон надоевшего всем обсуждения налога на бездетность, который успели прокомментировать все, кому только не лень.

Вставать в ряды сторонников сомнительной инициативы башкортостанские депутаты не стали. Спикер Константин Толкачёв хотя и с пониманием отнёсся к желающим вылезти из демографической ямы радикальными методами, всё же поставил в вопросе точку — планов делать из драконовской инициативы полноценный законопроект Курултай не собирается.

Налог на бездетность оценили в Башкирии
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Казань опять обогнала Уфу

Вечный визави Башкирии — Татарстан — снова оказался выше Края мёда и курая в очередном рейтинге. Аналитики выяснили, что средний доход башкортостанцев составляет чуть больше ₽42 тысяч.

Среди российских регионов Башкирия по этому показателю оказалась на 49 месте. Зато Татарстан — на десятом. Там среднестатистический житель получает уже ₽60 тысяч. Уфимцам остаётся только порадоваться за соседей.

Жители Башкирии нищие по меркам России
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Пожар в общежитии, скулшутинг и эвакуация

Понедельник, 21 октября, отметился сразу несколькими ЧП. Так, вечером пожар охватил общежитие на адмирала Макарова. Трагедия унесла жизнь мужчины, личность которого пока не опознали. Кроме того, с отравлением в больницу попала женщина — за её жизнь борются врачи.

С утра местные Telegram-каналы переполошила новость о якобы готовящемся теракте в одной из школ. От имени уфимского школьника была размещена запись о том, что тот собирается совершить акт месте. Как выяснилось, таким образом неизвестные решили пошутить, взломав аккаунт подростка. Однако на место на всякий случай согнали силовиков.

Между тем в школе №157 случилось уже настоящее ЧП. Там с утра загорелась лаборантская, из-за чего учеников и весь персонал пришлось экстренно эвакуировать.

Число пострадавших при ЧП в Уфе растёт
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Что почитать осенью

Осень — самое лучшее время для уютных вечеров с книгой. Атмосферу дождливых дней идеально дополнит «Норвежский лес»(16+) Харуки Мураками. Это история о молодости, любви и утрате, пропитанная осенней меланхолией. Книга оставляет после себя тихое, но глубокое послевкусие — как раз то, что нужно для долгих октябрьских вечеров.

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