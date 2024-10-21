Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог

Подходит к концу второй месяц осени, а в Башкирии по-прежнему не могут разобраться с отоплением. Запуск тепла в этом году власти региона оценили «на троечку». Команде Радия Хабирова «неуд» этой осенью поставил он сам — с критикой в адрес подчинённых глава Башкирии выступил на «оперативке» в понедельник, 21 октября.