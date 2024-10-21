Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог

Posted 21 октября, 19:32
Published 21 октября, 19:32
Modified 21 октября, 20:35
Updated 21 октября, 20:35
Синоптики Росгидрометцентра обещают во вторник, 22 октября, +9°C… +11°C. Ветер западный, 8-13 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождей синоптики пока не обещают.
Работать на следующей неделе предстоит дольше обычного — Башкирия, как и остальная Россия, будет трудиться до субботы. Заслуженный выходной в этом году перенесли. Правда, насладиться им получится только 30 апреля 2025 года.
Зато потом рабочая неделя будет короткой — в понедельник, 4 ноября, будет отмечаться День народного единства.
Подходит к концу второй месяц осени, а в Башкирии по-прежнему не могут разобраться с отоплением. Запуск тепла в этом году власти региона оценили «на троечку». Команде Радия Хабирова «неуд» этой осенью поставил он сам — с критикой в адрес подчинённых глава Башкирии выступил на «оперативке» в понедельник, 21 октября.
Впрочем, после выслушанных замечаний возможность устроить разнос коллегам будет и у мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Во вторник, 22 октября, аналогичное совещание он проведёт уже со своими подчинёнными. Как анонсировала мэрия, в ходе него обсуждать сотрудники администрации города будут и проблемы ЖКХ, в частности, начало отопительного сезона.
Самые высокие зарплаты в башкирской столице — у машинистов. К таким выводам пришёл портал «Авито», изучив вакансии на своей же платформе. По данным сервиса, соискателям на должностях по управлению спецтехникой, поездами и самолётами уфимские работодатели готовы платить примерно ₽108 тысяч в год.
На втором месте по самым высоким зарплатным предложениям оказались вакансии операторов металлообрабатывающих и отделочных цехов (₽94 тысячи). Почётное третье место заняли должности в сфере строительства и ремонта (₽92 тысячи).
Народные избранники Башкирии решили не отставать и запрыгнуть в последний вагон надоевшего всем обсуждения налога на бездетность, который успели прокомментировать все, кому только не лень.
Вставать в ряды сторонников сомнительной инициативы башкортостанские депутаты не стали. Спикер Константин Толкачёв хотя и с пониманием отнёсся к желающим вылезти из демографической ямы радикальными методами, всё же поставил в вопросе точку — планов делать из драконовской инициативы полноценный законопроект Курултай не собирается.
Вечный визави Башкирии — Татарстан — снова оказался выше Края мёда и курая в очередном рейтинге. Аналитики выяснили, что средний доход башкортостанцев составляет чуть больше ₽42 тысяч.
Среди российских регионов Башкирия по этому показателю оказалась на 49 месте. Зато Татарстан — на десятом. Там среднестатистический житель получает уже ₽60 тысяч. Уфимцам остаётся только порадоваться за соседей.
Понедельник, 21 октября, отметился сразу несколькими ЧП. Так, вечером пожар охватил общежитие на адмирала Макарова. Трагедия унесла жизнь мужчины, личность которого пока не опознали. Кроме того, с отравлением в больницу попала женщина — за её жизнь борются врачи.
С утра местные Telegram-каналы переполошила новость о якобы готовящемся теракте в одной из школ. От имени уфимского школьника была размещена запись о том, что тот собирается совершить акт месте. Как выяснилось, таким образом неизвестные решили пошутить, взломав аккаунт подростка. Однако на место на всякий случай согнали силовиков.
Между тем в школе №157 случилось уже настоящее ЧП. Там с утра загорелась лаборантская, из-за чего учеников и весь персонал пришлось экстренно эвакуировать.
Осень — самое лучшее время для уютных вечеров с книгой. Атмосферу дождливых дней идеально дополнит «Норвежский лес»(16+) Харуки Мураками. Это история о молодости, любви и утрате, пропитанная осенней меланхолией. Книга оставляет после себя тихое, но глубокое послевкусие — как раз то, что нужно для долгих октябрьских вечеров.