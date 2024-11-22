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Смерть рабочего

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2024
Уфимка погибла на столичной вахте
22 ноября, 07:49
Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии
9 августа, 07:07
В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование
7 мая, 09:34
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
31 марта, 04:45
Слесарь «Уфаводоканала», электрик и машинист: кто из рабочих погиб в Башкирии
4 марта, 03:59
За месяца в Башкирии расследованы 7 смертельных случаев с работниками
В список попал военкомат Республики Башкортостан.
1 марта, 03:35
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
В предприятии считают, что несчастный случай не связан с производством.
12 февраля, 05:26
Рабочий «Уфаводоканала» скончался на рабочем месте
Все погибшие в первую неделю февраля — старше 50 лет.
11 февраля, 06:39
В Башкирии погиб работник оборонного завода, едва не доживший до пенсии
В пожаре погиб электрогазосварщик, а у врача больницы, принадлежащей одной из крупнейших компаний страны, резко ухудшилось состояние.
21 января, 04:09
2023
Застройщику водопровода в скандальном ЖК в Уфе вынесли приговор за смерть рабочего
На компанию подало иск о банкротстве 11 кредиторов, а рабочих не обеспечили каской.
7 декабря 2023, 10:23
«От меня даже труп спрятали»: вдова из Башкирии ищет правду в странной гибели мужа
9 октября 2023, 12:13
Железобетонная свая насмерть придавила рабочего в Башкирии
50-летний арматурщик проводил осмотр объекта, когда на него обрушилась свая с верхнего яруса, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции
24 июля 2023, 09:51
2020
Гострудинспекция: экономика Башкирии ежегодно теряет более 200 рабочих
15 октября 2020, 09:55
Гострудинспекция Башкирии начала проверку гибели рабочего учалинского предприятия
Гострудинспекция Башкирии начала проверку по факту гибели 57-летнего рабочего учалинского ООО «Горнодобывающая компания «Алтын яр».
15 октября 2020, 07:01
СК возбудил уголовное дело из-за гибели шахтера в Хайбуллинском районе Башкирии
Следственное управление СКР Башкирии возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего в подземном руднике в Хайбуллинском районе республики.
7 октября 2020, 12:50
Гострудинспекция Башкирии проверит гибель сварщика на территории «Уфаоргсинтез»
Государственная трудовая инспекция Башкирии начала проверку гибели 47-летнего работника иглинской компании «АНК Трейд». Инцидент произошёл 30 сентября на территории ПАО «Уфаоргсинтез».
5 октября 2020, 08:48
Шахтостроительное управление прокомментировало гибель рабочего в Хайбуллинском районе
Семье погибшего 29 сентября рабочему ООО «Шахтостроительное управление» оказана помощь, сообщила пресс-служба предприятия. Также в «ШУ» рассказали о создании комиссии по расследованию обстоятельств трагедии.
2 октября 2020, 13:38
Гострудинспекция начала расследование гибели шахтера на медном руднике в Башкирии
Государственная трудовая инспекция Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого погиб 48-летний шахтёр учалинского Шахтостроительного управления.
1 октября 2020, 12:00
Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель работника совхоза «Рощинский»
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование гибели 25-летнего сотрудника совхоза «Рощинский» Стерлитамакского района. В отношении работодателя возбуждено административное дело.
23 сентября 2020, 07:00
В Башкирии на предприятии от удара тока погибли двое рабочих
Сегодня, 15 сентября, на ООО «Башкирэнерго» погибли двое рабочих от удара током, передает Госинспекция труда Башкирии.
15 сентября 2020, 16:36

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