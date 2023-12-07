Застройщику водопровода в скандальном ЖК в Уфе вынесли приговор за смерть рабочего

Но Гострудинспекция посчитала аргумент коммерсанта о гражданском-правовом характере отношений с рабочими несостоятельным, так как необходимые в этом случае акты приёма-передачи результатов работ не составлялись. К тому же, договор с бригадой компания заключила о земляных работах, в то время как рабочие выполняли монтаж канализационных и водоотводных систем по поручению инженера по строительства, которому и подчинялась бригада. Да и сам инженер по строительству подтвердил факт трудовых отношений между СК «Ресурс» и погибшим.