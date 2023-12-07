Застройщику водопровода в скандальном ЖК в Уфе вынесли приговор за смерть рабочего

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Уфимский районный суд приговорил директора строительной компании «Ресурс» к условному сроку за смерть рабочего.
В июле 2022 года СК «Ресурс» заключила договор субподряда с трестом «Башгражданстрой» о строительстве наружных сетей канализации и хозяйственно-питьевого водопровода для возводимого жилого комплекса «Миловский парк».
В свою очередь, СК «Ресурс» передала право на земляные работы, монтаж колодцев, прокладку труб подрядной бригаде. В её составе трудился 28-летний Гайфуллин А. Г.
В злополучный день он прокладывал трубы в траншее глубиной 4 метра, но во время работы на него обрушился грунт. Товарищи попытались спасти коллегу, но когда через 10-15 минут его раскопали из-под земли, признаков жизни он не подавал.
Инцидентом заинтересовалась Гострудинспекция. По её заключению, Гайфуллин А. Г. трудился по поручению и в интересах СК «Ресурс». Также проверка установила, что работы выполнялись под контролем должностных лиц фирмы, несчастный случай подлежит квалификации как связанный с производством, а ответственными лицами за происшествие являются ООО СК «Ресурс» и его директор Вадим Сызранов. Выяснилось, что средствами индивидуальной защиты рабочего не обеспечили, инструктаж по технике безопасности не проводился.
СК «Ресурс» подала иск на заключение надзорного органа в Октябрьский районный суд. В иске заявлялось о том, что работник не являлся сотрудником фирмы, а подчинялся самозанятому лицу, составившему бригаду. С последним был составлен договор гражданско-правового характера. Также представители организации заявили, что она не имела право контролировать работы подрядчиков. В то же время в СК «Ресурс» оправдывались тем, что бригада начала работы без разрешения инженера по строительству, являющегося сотрудником фирмы.
Но Гострудинспекция посчитала аргумент коммерсанта о гражданском-правовом характере отношений с рабочими несостоятельным, так как необходимые в этом случае акты приёма-передачи результатов работ не составлялись. К тому же, договор с бригадой компания заключила о земляных работах, в то время как рабочие выполняли монтаж канализационных и водоотводных систем по поручению инженера по строительства, которому и подчинялась бригада. Да и сам инженер по строительству подтвердил факт трудовых отношений между СК «Ресурс» и погибшим.
Зимой 2023 года Октябрьский районный суд Уфы встал на сторону трудовой инспекции, признав факт трудовых отношений между СК «Ресурс» и бригадой. Также в суде подтвердили, что система охраны труда в организации не функционировала, средствами защиты работники не оснащались.
Жилой комплекс «Миловский парк» собирались строить с 2013 года. ООО «КилСтройИнвест», ответственный за застройку микрорайона, сорвал все сроки и оставил без денег и квартир более тысячи граждан. Ущерб составил 2,4 млрд рублей. Недовольные граждане записывали обращения к республиканским и федеральным властям.
Достраивает объекты «Фонд защиты прав дольщиков Республики Башкортостан», созданный указом главы региона. Некоммерческая организация должна выполнять обязательства перед дольщиками тех застройщиков, которые признаны банкротами. Право на проектные и строительно-монтажные работы выпало организациям «Башкиргражданпроект» и «Башгражданстрой».
Руководителем и бенефициаром строительной компании «Ресурс» является Вадим Сызранов. Ранее он владел строительными фирмами ООО СМУ «Башстроймонтаж» и ООО «Уралэкология» (ныне — ликвидированы). В прошлом году организация получила выручку 50 млн рублей, чистую прибыль — 493 тыс рублей.
В 2021 году СК «Ресурс» была допущена к участию в госзакупке по строительству сетей водоснабжения в Бураевском районе, однако контракт получило другое предприятие.
13 ноября 2023 года Арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом. Заявление о признании несостоятельным было подано 9 организациями и предпринимателями.
Несчастный случай на стройке в Миловке привёл к уголовному делу по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следовали пришли к выводу, что причина несчастного случая — отсутствие укрепления участка траншеи от обвала грунта. Также в следственном управлении согласились с выводами трудовой инспекции об отсутствии инструктажа по технике безопасности.
7 декабря Уфимский районный суд приговорил директора СК «Ресурс» Вадима Сызранова к 2 годам условного срока с испытательным сроком на тот же период.
Приговор в законную силу не вступил, подсудимый не признал свою вину. В телефонном разговоре на наш звонок представители компании ответили, что не знают о планах подсудимого на апелляцию.