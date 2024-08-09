Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В апреле 2023 года на АО «Птицефабрика „Башкирская“ произошел несчастный случай, который привел к гибели слесаря подрядной организации. Инцидент стал предметом серьезного расследования, и прокуратура Уфимского района утвердила обвинительное заключение в отношении оператора фабрики.
Согласно версии следствия, все произошло во время ремонта ленточного транспортера для сбора яиц. Слесарь, выполняя свои обязанности, отключил автоматический режим работы механизма и начал производить необходимые работы. Однако, не дождавшись завершения ремонта, он отлучился из цеха. В это время оператор по неизвестным причинам запустила аппарат обратно в автоматическом режиме и покинула помещение.
К сожалению, это решение обернулось трагедией: слесаря затянуло в работающий механизм, и от полученных травм он скончался на месте происшествия. Обвиняемая частично признала свою вину в случившемся. Уголовное дело было направлено в Уфимский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В пятницу, 9 августа 2024 года, суд вынес приговор: оператору назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.