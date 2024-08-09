Рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике в Башкирии

Согласно версии следствия, все произошло во время ремонта ленточного транспортера для сбора яиц. Слесарь, выполняя свои обязанности, отключил автоматический режим работы механизма и начал производить необходимые работы. Однако, не дождавшись завершения ремонта, он отлучился из цеха. В это время оператор по неизвестным причинам запустила аппарат обратно в автоматическом режиме и покинула помещение.