«От меня даже труп спрятали»: вдова из Башкирии ищет правду в странной гибели мужа

«В 6 утра вышел из дома, подвез коллег — он единственный, кто был на машине из нашего села и поехал на работу в Уфу. Как обычно. Мне потом говорили — „хорошее у него было настроение, планы на день строил“ — хотел купить корм попугаям, заехать в автосервис, по дороге песни пел…» — рассказывает Римма. — «К 18 часам муж обычно уже дома. Но тут 18.30, 19… Я начала волноваться. Стали со старшим сыном звонить всем знакомым, с кем он вместе ездил на работу, и вдруг меня ошарашили: „как, а вам разве не сообщили? Сергей умер!“», — не сдерживаясь в слезах говорит Римма.