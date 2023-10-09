«От меня даже труп спрятали»: вдова из Башкирии ищет правду в странной гибели мужа

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Жительница села Бедеева Поляна Благовещенского района Башкирии Римма Вакульская рассказала о смерти 55-летнего супруга Сергея, газорезчика уфимской ТЭЦ-3, в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова. По словам Вакульской, мужчина как обычно отправился на работу, а вечером не вернулся домой. О том, что мужа не стало, Римма узнала случайно — она утверждает, что ей не сообщили причину случившегося и даже не дали увидеть тело.
26 июля 2023 года Римма теперь вспоминает каждый день.
«В 6 утра вышел из дома, подвез коллег — он единственный, кто был на машине из нашего села и поехал на работу в Уфу. Как обычно. Мне потом говорили — „хорошее у него было настроение, планы на день строил“ — хотел купить корм попугаям, заехать в автосервис, по дороге песни пел…» — рассказывает Римма. — «К 18 часам муж обычно уже дома. Но тут 18.30, 19… Я начала волноваться. Стали со старшим сыном звонить всем знакомым, с кем он вместе ездил на работу, и вдруг меня ошарашили: „как, а вам разве не сообщили? Сергей умер!“», — не сдерживаясь в слезах говорит Римма.
По словам женщины, один из коллег мужа после случившегося рассказал, что в день трагедии стал звать Сергея на обед (с 12.00 до 13.00) — тот работал в трубе, температура в которой 50-60 градусов.
— Было очень шумно, работал вентилятор, ничего не было слышно. Когда тот заглянул в трубу, понял, что-то не так. Стал вытаскивать Сергея самостоятельно, никого поблизости не было, кое-как вытащил, понял, что он мертв, закрыл ему глаза, — пояснила вдова.
Со слов Вакульской, скорая приехала в 15.45, факт смерти зафиксирован в 15.42, хотя, уверена женщина, ее муж умер еще раньше.
По мнению женщины, коллега после случившегося изменил свои показания.
— Я его понимаю, конечно, работу терять в такое время никому не хочется, — пояснила жительница Башкирии.
Как далее сообщила жена Сергея, ее супруга с работы увезли в морг, на следующий день привезли домой, а 28 июля похоронили.
— При этом в день смерти меня так и не пустили на производство, не показали тело мужа, не дали его увидеть. Скорая, как потом мне удалось выяснить, также не могла сразу оказать помощь, попасть на участок — 20 минут машина стояла у проходной. Все говорит о том, что в это время на участке скрывали следы случившегося! , — уверена Римма.
При этом, со слов женщины, правая рука супруга была черная и замотана в пищевую пленку — об этом ей якобы сообщили сотрудники местной ритуальной службы. Еще один повод для сомнений Риммы — причина смерти, указанная медиками.
— Они указали, что Сергей умер от сердечной недостаточности — инфаркта. Никакого подробного описания. Хотя он никогда не жаловался на сердце, любил париться в бане при 100 градусах, — сокрушается жена погибшего.
Римма считает, что коллеги и руководитель мужчины продолжают замалчивать случившееся и вину не признают.
— Сперва мне все посочувствовали, а потом просто заблокировали. Везде. Перестали отвечать, разговаривать со мной, — говорит Римма.
Общение с руководителями компании-подрядчика, где работал Сергей, у Риммы тоже «не задалось»:
— Я общалась с начальником ООО «СЭРК» Евгением Ивлевым. Он предложил обратиться в суд и сказал, что шансов «его достать у меня мало» — ведь Сергей якобы работал неофициально, да и главный офис находится в Кумертау. Мастер участка Виктор Гордеев на мои претензии о ветхом оборудовании на предприятии и нарушенной технике безопасности заявил, что все недочеты устранены и вообще, «они были мелкими», — рассказала подробности женщина.
Римма поделилась разрушенными планами — в семье вовсю готовились к 55-летнему юбилею Сергея, который должен был быть в декабре этого года.
«Называл меня моя Риммулик… Ну как я могу все вот так оставить?», — со слезами сокрушается скорбящая.
В минздраве и скорой помощи Башкирии комментировать ситуацию Mkset отказались, сославшись на данные судмедэкспертизы.
Mkset обратился за официальным комментарием в Башкирскую генерирующую компанию, в подразделении которой и находится ТЭЦ-3 в Уфе.
Как выяснилось, официально погибший Сергей Вакульский не являлся сотрудником предприятия, а экспертиза показала, что у мужчины была хроническая ишемия. О которой, как считают в компании, никто в его семье не знал.
— «По факту происшествия было проведено расследование Государственным инспектором труда с участием представителей Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, Федерации профсоюзов РБ, фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ. В ходе расследования, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего выявлена хроническая ишемическая болезнь сердца, в результате которой и произошло внезапное ухудшение его здоровья. Данный несчастный случай квалифицируется как не связанный с производством, что подтверждено результатами расследования», — сообщили в пресс-службе БГК.
Кроме того, в компании посоветовали обратиться в организацию, привлекающую пострадавшего к выполнению работ, а также в органы, проводившие расследование.
Управляющий компанией ООО СЭРК (СК Энергохолдинг), предприниматель Евгений Ивлев, в беседе с корреспондентом Mkset также заявил, что «человек умер своей смертью».
«Есть официальный комментарий. Все данные говорят об этом. А кто там руку мыл — не мыл, я уже не знаю», — заявил Ивлев.
Уфимский адвокат Роман Петров убежден, что добиться справедливости женщине помогут суд и СМИ.
— Это однозначно производственная травма. В любом случае — так как всё произошло на территории предприятия во время работы. Женщине важно требовать признания себя потерпевшей. И необходимо обращаться в органы СК. А что касается того, что смерть наступила в результате сердечного приступа… Знаете, это ведь может произойти при разных обстоятельствах. В моей практике был случай, когда человек умер от подобного приступа, но причиной его был удар высоковольтного кабеля — тот был оголен. Поэтому не все так однозначно. Важно требовать возбуждения уголовного дела. Сам факт, что человек не был официально трудоустроен и допущен на опасный производственный объект, вызывает много вопросов», — высказался эксперт.
В Гострудинспекции Башкирии все доводы супруги о производственной смерти Сергея Вакульского опровергли.
«Возможность того, что Вакульский С. П. сгорел в трубе, не подтверждена совокупностью доказательств, полученных в ходе комиссионного расследования несчастного случая, в том числе протоколом осмотра места происшествия и опроса сотрудников ИП Гордеев М.В., непосредственно работавших в день несчастного случая вместе с Вакульским С. П.», — сообщили нам в ведомстве.
Редакция Mkset также направила официальный запрос в Следственный комитет РБ и опубликует ответ после его получения.
Mkset следит за развитием событий.