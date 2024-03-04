Слесарь «Уфаводоканала», электрик и машинист: кто из рабочих погиб в Башкирии

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В Башкирии на рабочем месте за месяц погибли 6 человек — следует из еженедельных отчётов Гострудинспекции по Республике Башкортостан. Ещё 15 человек получили травмы разной степени тяжести.
Месяц назад уровень смертности на рабочем месте был выше — за первый месяц 2024 года погибло 11 трудящихся.
В первую неделю февраля зафиксировано 3 смертельных случаях. Кроме индивидуального предпринимателя Холматова Р. Р. и ООО «Газпром нефтехим Салават» гибель сотрудника допустили в ГУП РБ «Уфаводоканал». Позже предприятие пояснило, что слесарь-ремонтник скончался уже в больнице, куда его доставили из-за резкого ухудшения состояния здоровья перед началом смены.
Кроме сотрудников вышеназванных предприятий, умирали электрик «Башкирской мясной компании», наёмный рабочий «Башспирта» и машинист автокрана «Транснефть-Урал».
20 февраля в Стерлитамаке случилась страшная авария — поезд протаранил карету скорой помощи, в которой погибла пациентка. Два фельдшера и водитель получили травмы.
1. 1 февраля 2024 года. Работодатель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Данные об организации: 453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30, Производство нефтепродуктов. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 57 лет.
2. 2 февраля 2024 года. Работодатель: ИП Холматов Р. Р. Данные об организации: 150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, Разборка и снос зданий. Обстоятельства происшествия: При выполнении работ произошло падение трубы с крыши, рабочий получил удар по голове. Информация о погибшем: Газорезчик, 50 лет.
3. 5 февраля 2024 года. Работодатель: ГУП РБ «Уфаводоканал». Данные об организации: 450098, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2, Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 65 лет.
4. 13 февраля 2024 года. Работодатель: ООО «Башкирская мясная компания». Данные об организации: 452740, РБ, Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 19 Животноводство. Обстоятельства происшествия: Пришёл на работу, остановил сердце. Информация о погибшем: Электрик, 58 лет.
5. 16 февраля 2024 года. Работодатель: АО «Башспирт». Данные об организации: 450078, г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 97 11.01 Перегонка, очистка и смешивание спиртов. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без сознания. Информация о погибшем: Работник по найму, 44 года.
6. 26 февраля 2024 года. Работодатель: АО «Транснефть-Урал. Данные об организации: Юридический адрес: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Крупская, д. 10; Фактический адрес: 454078, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 120, Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без сознания. Информация о погибшем: Машинист автомобильного крана, 63 года.
Из полученных данных следует, что в 1 случае умер работник в возрасте от 40 до 49 лет, в 3 случаях — от 50 до 59 лет, в 2 случаях — от 60 лет.
Недавно мы рассказывали о том, на что жалуются рабочие в Башкирии. Выяснилось, что трудящиеся вынуждены подавать тысячи обращений в надзорные органы для защиты своих прав.