Слесарь «Уфаводоканала», электрик и машинист: кто из рабочих погиб в Башкирии

Список смертельных случаев в феврале 2024 года

1. 1 февраля 2024 года. Работодатель: ООО «Газпром нефтехим Салават». Данные об организации: 453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30, Производство нефтепродуктов. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 57 лет.

2. 2 февраля 2024 года. Работодатель: ИП Холматов Р. Р. Данные об организации: 150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, д. Кузнечиха, Разборка и снос зданий. Обстоятельства происшествия: При выполнении работ произошло падение трубы с крыши, рабочий получил удар по голове. Информация о погибшем: Газорезчик, 50 лет.

3. 5 февраля 2024 года. Работодатель: ГУП РБ «Уфаводоканал». Данные об организации: 450098, РБ, г. Уфа, ул. Российская, д. 157/2, Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Обстоятельства происшествия: Ухудшение состояния здоровья. Информация о погибшем: Слесарь-ремонтник, 65 лет.

4. 13 февраля 2024 года. Работодатель: ООО «Башкирская мясная компания». Данные об организации: 452740, РБ, Благоварский район, с. Языково, ул. Пушкина, д. 19 Животноводство. Обстоятельства происшествия: Пришёл на работу, остановил сердце. Информация о погибшем: Электрик, 58 лет.

5. 16 февраля 2024 года. Работодатель: АО «Башспирт». Данные об организации: 450078, г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 97 11.01 Перегонка, очистка и смешивание спиртов. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без сознания. Информация о погибшем: Работник по найму, 44 года.

6. 26 февраля 2024 года. Работодатель: АО «Транснефть-Урал. Данные об организации: Юридический адрес: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Крупская, д. 10; Фактический адрес: 454078, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 120, Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. Обстоятельства происшествия: Обнаружен без сознания. Информация о погибшем: Машинист автомобильного крана, 63 года.