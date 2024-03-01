За месяца в Башкирии расследованы 7 смертельных случаев с работниками

28 февраля состоялось заседание Межведомственной комиссии по охране труда, в котором принял участие зампредседателя Гострудинспекции Азамат Салихов. 19 из 25 расследованных несчастных случаев произошли в Башкирии. Из них 2 были групповыми, которые в которых пострадали работники ООО «Дорожная строительная исследовательская лаборатория „Башстройинвест“» и военкомата Республики Башкортостана. В обоих случаях причиной травм стали дорожно-транспортные происшествия.