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Published Сегодня, 03:35

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Updated Сегодня, 03:39

За один месяц в Башкирии расследовано более двух десятков несчастных случаев

За месяца в Башкирии расследованы 7 смертельных случаев с работниками

1 марта 2024, 03:35
Фото: 1MI

За один месяц в Башкирии расследовано более двух десятков несчастных случаев

В список попал военкомат Республики Башкортостан.

В январе 2024 года было расследовано 25 несчастных случаев с тяжёлыми травмами и смертельным исходов. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции.

28 февраля состоялось заседание Межведомственной комиссии по охране труда, в котором принял участие зампредседателя Гострудинспекции Азамат Салихов. 19 из 25 расследованных несчастных случаев произошли в Башкирии. Из них 2 были групповыми, которые в которых пострадали работники ООО «Дорожная строительная исследовательская лаборатория „Башстройинвест“» и военкомата Республики Башкортостана. В обоих случаях причиной травм стали дорожно-транспортные происшествия.

7 из 25 несчастных случаев закончились смертью рабочих. ООО «Картонно-бумажный комбинат» г. Туймазы Сергея и Дениса Смородиных и ЭКОТЭК г. Уфы Максима Резванова допустили гибель работников непосредственно при выполнении производственных обязанностей.

В начале февраля скончался работник «Уфаводоканала». Спустя менее, чем две недели, на рабочем месте погиб электрик «Башкирской мясной компании», принадлежащей группе компаний «Таврос».

Mkset.ru удалось установить, в каких предприятиях чаще всего нарушают права рабочих. Выяснилось, что наибольшее количество обращений допустили в промышленном холдинге, больницах республики и сети магазинов.

Торговая сеть, строительный холдинг и ЧОПы — где в Башкирии нарушают права рабочих?
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#Общество#Происшествия#Несчастный случай#Новости Башкирии#Несчастный случай на производстве#Смерть рабочего#Идэль Гумеров#Гострудинспекция
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