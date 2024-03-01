За месяца в Башкирии расследованы 7 смертельных случаев с работниками

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В январе 2024 года было расследовано 25 несчастных случаев с тяжёлыми травмами и смертельным исходов. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции.
28 февраля состоялось заседание Межведомственной комиссии по охране труда, в котором принял участие зампредседателя Гострудинспекции Азамат Салихов. 19 из 25 расследованных несчастных случаев произошли в Башкирии. Из них 2 были групповыми, которые в которых пострадали работники ООО «Дорожная строительная исследовательская лаборатория „Башстройинвест“» и военкомата Республики Башкортостана. В обоих случаях причиной травм стали дорожно-транспортные происшествия.
7 из 25 несчастных случаев закончились смертью рабочих. ООО «Картонно-бумажный комбинат» г. Туймазы Сергея и Дениса Смородиных и ЭКОТЭК г. Уфы Максима Резванова допустили гибель работников непосредственно при выполнении производственных обязанностей.
В начале февраля скончался работник «Уфаводоканала». Спустя менее, чем две недели, на рабочем месте погиб электрик «Башкирской мясной компании», принадлежащей группе компаний «Таврос».
Mkset.ru удалось установить, в каких предприятиях чаще всего нарушают права рабочих. Выяснилось, что наибольшее количество обращений допустили в промышленном холдинге, больницах республики и сети магазинов.