В Башкирии на предприятии от удара тока погибли двое рабочих

Напомним, 8 сентября на ООО «Агротех» 57-летний сотрудник предприятия попал под трактор во время ремонтных работ. Известно, что мужчина находился на крыле трактора, когда он завелся и поехал. Не удержавшись, он попал под колёса трактора. Мужчина скончался от полученных травм.