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В Башкирии на предприятии от удара тока погибли двое рабочих

15 сентября 2020, 16:36
Фото: pixabay.com
Сегодня, 15 сентября, на ООО «Башкирэнерго» погибли двое рабочих от удара током, передает Госинспекция труда Башкирии.

Происшествие случилось вблизи деревни Кандакова Бирского района Башкирии. Сообщается, что двое 33-летних мужчины погибли при проведении ремонта на электроподстанции. По предварительной версии, смерть наступила от удара током.

Гоструинспекция инициировала расследование несчастного случая.

Напомним, 8 сентября на ООО «Агротех» 57-летний сотрудник предприятия попал под трактор во время ремонтных работ. Известно, что мужчина находился на крыле трактора, когда он завелся и поехал. Не удержавшись, он попал под колёса трактора. Мужчина скончался от полученных травм.

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