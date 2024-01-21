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В Башкирию за неделю погибло несколько работников

В Башкирии погиб работник оборонного завода, едва не доживший до пенсии

21 января 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Башкирию за неделю погибло несколько работников

В пожаре погиб электрогазосварщик, а у врача больницы, принадлежащей одной из крупнейших компаний страны, резко ухудшилось состояние.

В Башкирии за неделю погибло 3 рабочих, также выявлено 2 несчастных случая с тяжёлыми травмами. Об этом говорится в отчёте Гострудинспекции.

12 января на рабочем месте обнаружили сотрудника Уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика». Слесарю-ремонтнику исполнилось 65 лет, чего хватило бы для того, чтобы уйти на пенсию.

В тот же день в уфимской больнице, относящейся к «Российским железным дорогам», из-за резкого ухудшения здоровья скончался 57-летний врач-анестезиолог-реаниматолог.

17 января в Стерлитамаке по адресу ул. Космонавтов, 3 горело пристроечное здание, используемое как производственный корпус. В тушении пожара было задействовано 14 спасателей и 4 единицы техники. После того, как пожар был потушен, было обнаружено тело человека. Им оказался электрогазосварщик фирмы «Автостройкомплект». Мужчине исполнилось 57 лет.

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УАП «Гидравлика» занимается производством продукции авиационного и авиационно-космического назначения. В частности, заказчиками завода в разное время были первый лётный отряд «Россия» (выполняющих обслуживание высших лиц страны), корпорация «Уралвагонзавод», Росгвардия. Предприятие принадлежит холдингу «Технодинамика» корпорации «Ростех».

Клиническая больница «РЖД-медицина» находится по адресу пр. Октября, 71/1. Она принадлежит АО «РЖД».

Основной вид деятельности ООО «Автостройкомплект» (АСК) — производство бетона и раствора. У фирмы имеется свой бетонный завод. ООО «АСК» принадлежит Вадиму Конторщикову, владеющему также фирмой «Уралстройтранском». В 2022 году выручка ООО «АСК» составила 41 млн рублей, прибыль — 29 млн рублей.

Во время новогодних каникул в Башкирии на рабочем месте погибло 3 человека. Несколько сотрудников пострадали, например — работники военкомата попали в аварию.

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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Несчастный случай на производстве#Смерть рабочего#Идэль Гумеров
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