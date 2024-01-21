В Башкирии погиб работник оборонного завода, едва не доживший до пенсии

17 января в Стерлитамаке по адресу ул. Космонавтов, 3 горело пристроечное здание, используемое как производственный корпус. В тушении пожара было задействовано 14 спасателей и 4 единицы техники. После того, как пожар был потушен, было обнаружено тело человека. Им оказался электрогазосварщик фирмы «Автостройкомплект». Мужчине исполнилось 57 лет.